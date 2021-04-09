شكرا لقرائتكم خبر عن لقب خامس للفرسان أم ثالث للعميد؟ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: علي نجم

يبحث فريقا النصر حامل اللقب، وشباب الأهلي وصيف النسخة السابقة من كأس الخليج العربي، عن التتويج بلقب النسخة 13 من المسابقة، حين يلتقيان على أرض استاد الشارقة في السابعة و5 دقائق، مساء اليوم الجمعة.

وتحمل المباراة طابعاً خاصاً بين الفريقين، خاصة أنها ستكون النهائي الثاني على التوالي بينهما، كما ستشكل فرصة لانتزاع لقب رسمي، قبل الموقعة الكبرى بينهما في ال 16 من مايو/ أيار المقبل على لقب نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة.

ويتطلع الفريقان الليلة إلى اعتلاء المنصة، حيث يمنّي النصر نفسه رفع رصيده من الألقاب إلى 3 كؤوس، بعدما نال الأولى على حساب الشارقة، والثانية على حساب شباب الأهلي الموسم الماضي.

أما شباب الأهلي فيعتبر «سيد» كأس الخليج العربي، بعدما نال الكأس 4 مرات من قبل، وخسر النهائي الخامس في الموسم الماضي، ما سيشكل دافعاً كبيراً من أجل التعويض.

ولعل ما سيسهم في زيادة وقيمة الكأس التي ستحمل لقب «الكأس ال50» بمناسبة احتفالات الدولة بالعام ال50، أنها ستكون جرعة ثقة للفائز قبل النهائي الآخر بينهما في كأس رئيس الدولة في مايو/ أيار المقبل.

ثنائية حمراء

ويدخل شباب الأهلي لقاء اليوم بطموح الفوز، وضرب سرب من العصافير بحجر واحد، وسط تنوع في الأهداف والطموحات.

وسيكون على مهدي علي قيادة كتيبته إلى منصة التتويج حتى ينال فريقه اللقب الخامس في تاريخ المسابقة، وكتابة اسمه بأحرف من ذهب، كأول مدرب مواطن يفوز بهذه الكأس.

كما يريد «المهندس» رسم خريطة النجاح ونيل اللقب الثاني مع «الفرسان» منذ تولي مهمة قيادة الفريق خلفاً للإسباني ساراجوسا، وإن كان يضع الثلاثية هدفاً أساسياً نصب عينيه.

ويراهن الفريق على الكثير من أوراق القوة، فيأمل أن يسترد ماجد ناصر دوره في حراسة العرين، بينما سيعول على خبرة حمدان الكمالي ووليد عباس من أجل قطع الماء والهواء عن تيجالي.

وسيخوض لاعبو الوسط معركة في بسط السيطرة على ساحة العمليات في اللقاء، على أن يتكفل البرازيليان إدواردو ومعه جيسوس في صنع الخطر التهديفي، من دون إغفال قيمة ودور الأوزبكستاني ماشاريبوف الذي بات يمثل ورقة قوة ومفتاحاً للخطورة، بانتظار أن تبقى مشاركة الأرجنتيني كارتابيا رهن رؤية المدرب وجاهزية اللاعب.

ويريد اللاعب البرازيلي إيجور جيسوس كتابة اسمه في سجلات الهدافين (4 أهداف)، خاصة مع تواجده في قائمة الهدافين خلف عملاق اتحاد كلباء مالابا الذي سجل 5 أهداف للنمور في نسخة هذا الموسم.

الحفاظ على اللقب

ويريد الفريق «الأزرق» بدوره، كتابة التاريخ واصطياد أكثر من سمكة بصنارة واحدة، حين يدخل اللقاء رافعاً شعار الفوز من أجل الكأس الثالثة. وسيتمثل طموح «العميد» في كتابة التاريخ، حتى يكون أول فريق ينجح في الحفاظ على اللقب مرتين على التوالي، وهو ما لم يتحقق في تاريخ المسابقة، وإن تكرر تواجد حامل القب في النهائي.

ويسعى المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز للبحث عن منح «العميد» اللقب، وكتابة اسمه في سجلات الأبطال، حتى يليق بقائمة «التانجو» من المدربين الأبطال التي تضم مواطنه رودولفو أروابارينا.

تشكيلة مميزة

ويعول الفريق الأزرق على قدرات فنية ومهارية في تشكيلته، قد تلعب دور الحسم في موقعة اليوم، خاصة مع تألق ريان منديز الذي أصبح الجناح الذي يثير الرعب في دفاعات المنافسين، والدور الكبير لصانع الخطر وصاحب القدم الفولاذية ضياء سبع، بينما لا يمكن إغفال الدور الكبير للجزائري الدولي مهدي عبيد الذي بات يجيد تأمين التوازن والفعالية في أداء الفريق.

ولن يغفل النصراوية أن مباراة اليوم هي الفرصة الأمثل لتحقيق اللقب، خاصة أن تشكيلتهم في نهائي السادس عشر من مايو/ أيار المقبل أمام المنافس نفسه في أغلى البطولات ستشهد غياب نصف العناصر الأساسية بسبب الإيقاف.

ويعتمد المدير الفني الأرجنتيني دياز على خبرته الكبيرة في النهائيات، وإن كان يدرك أن الانضباط والالتزام الدفاعي من اللاعبين سيعبدان لهم طريق الوصول إلى منصة التتويج، وهي المسؤولية التي يحتاج إليها بداية من رأس الحربة تيجالي، وصولاً إلى الحارس شامبيه.

وسيحذر دياز رباعي الدفاع، بضرورة إبعاد وتقليص خطورة إيجور، وضمان عدم منح إدواردو للمساحات، مجما سيضع مسؤولية كبيرة على عاتق البرازيلي «المقيم» ليما من أجل ضبط الأداء الدفاعي، وضمان عدم الوقوع في هفوات وأخطاء قد تكون باهظة الثمن.

الكمالي: تميّزنا لم يأتِ من فراغ

قال حمدان الكمالي مدافع شباب الأهلي عن مواجهة فريقه أمام النصر: أشكر الجهاز الفني بقيادة مهدي علي، على مجهوداتهم التي أوصلت الفريق لهذا المستوى الفني والأداء القوي، وهذا كله لم يأت من فراغ، بل جاء بمجهودات كبيرة من اللاعبين، والفريق متواجد دائماً في النهائيات، وقد درسنا الخصم جيداً وجاهزون للمواجهة.

محمود خميس: مواجهة متكافئة

أكد محمود خميس، مدافع النصر أنه متشوق لخوض المباراة، وقال: لم يحالفني الحظ في المشاركة في نهائي الموسم الماضي، وسأبذل قصارى جهدي في المباراة النهائية لمساعدة فريقي على الفوز باللقب. وأضاف: لا شيء مستحيل في كرة القدم، ونحن سنجتهد وسنقدم كل ما لدينا من أجل الفوز بالبطولة،وأعتقد أن المباراة متكافئة بين الفريقين،ومن سيكون أكثر تركيزاً وأقل ارتكاباً للأخطاء، سيفوز باللقب.

طريق شباب الأهلي إلى النهائي

الدور الأول:

شباب الأهلي- الظفرة: 1-1.

الظفرة- شباب الأهلي: صفر-3.

الدور ربع النهائي:

خورفكان- شباب الأهلي: 2-4.

شباب الأهلي- خورفكان: 4-صفر.

الدور نصف النهائي:

الوصل- شباب الأهلي: صفر-2.

شباب الأهلي- الوصل: 3-1.

طريق النصر إلى النهائي

الدور ربع النهائي:

النصر- الفجيرة: 1-1.

الفجيرة- النصر: صفر-1.

الدور نصف النهائي:

النصر- اتحاد كلباء: 1-2.

اتحاد كلباء- النصر: 1-2 (تأهل بركلات الترجيح)

أرقام وأهداف

شباب الأهلي:

سجل شباب الأهلي 18 هدفاً.

7 أهداف بالقدم اليمنى.

7 بالقدم اليسرى.

4 أهداف بالرأس.

3 أهداف من ركلات الجزاء.

النصر:

سجل النصر 5 أهداف.

هدفان بالقدم اليمنى.

هدف بالقدم اليسرى.

هدف بالرأس.

هدف من ركلة جزاء.

أوراق رابحة

يتسلح النصر بقائمة مدججة بالنجوم القادرين، في مقدمتهم الهداف توزي الذي أسهم في إحراز 8 أهداف في آخر 8 مباريات في المسابقة، مسجلاً 4 أهداف وصانعاً مثلها، والخطر ريان مينديز، وضياء سبع، شعلة النشاط في الخط الهجومي.

أما أوراق شباب الأهلي الرابحة فيتقدمها البرازيلي الهداف إيجور جيسوس، الذي أسهم في إحراز 7 أهداف في 5 مباريات، سجل 4 أهداف وصنع 3، ومواطنه كارلوس إدواردو، والأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف.

لغز كارتابيا

تعرض لاعب شباب الأهلي الأرجنتيني فيدريكو كارتابيا لإصابة في الكاحل خلال تدريبات «الفرسان» أمس على ملعب ستاد الشارقة استعداداً لنهائي كأس السوبر أمام النصر اليوم الجمعة، بعدما كان عاد إلى الملعب بعد غياب طويل، لكن محمد أحمد حمدون إداري الفريق أكد أن الجميع جاهز للقاء بما فيهم كارتابيا.

ويتوقع أن تكون مشاركة كارتابيا محل شك، ولاسيما أن المدرب مهدي علي قد يفضل الدفع به احتياطياً.