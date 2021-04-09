شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة مباريات أخر 3 لقاءات جمعت الأهلي والزمالك بصافرة مصرية قبل القمة 121 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اتحاد الكرة، أن مباراة القمة القادمة التي ستجمع الأهلي والزمالك يوم 18 أبريل الجاري والمؤجلة من الجولة الرابعة من عمر الدوري المصري ستكون بصافرة مصرية، بعدما استبعد مسئولي الجبلاية فكرة استقدام طاقم تحكيم أجنبي لإدارة القمة كما هو العرف السائد دائما منذ التعسينات، بسبب ظروف الطيران نتيجة جائحة فيروس كورونا وكذلك رغبة من اتحاد الكرة في منح الفرصة لطاقم تحكيم مصري لإدارة القمة.

وبات هناك أكثر من حكم مرشح لإدارة مباراة القمة 121، أبرزهم محمود البناء وجهاد جريشة وأمين عمر، وإن كان الأول هو الأقرب لإدارة لقاء القمة المقرر إقامته يوم 18 أبريل الجاري والمؤجل من الجولة الرابعة من عمر الدوري.

ورغم اعتماد اتحاد الكرة على طاقم حكام أجنبي لإدارة لقاءات القمة منعا للجدل منذ الأزمة التي أثريت في قمة الدوري بين الأهلي والزمالك يوم 25 يونيو من عام 1996 وهي القمة التي أدارها طاقم مصري بقيادة قدري عبد العظيم، وتسببت في انسحاب الزمالك من المباراة بعد احتساب هدف لصالح الأهلي سجله حسام حسن.

وكانت أول قمة بصافرة مصرية بعد أزمة انسحاب الزمالك من قمة الدوري اعتراضا على الحكم قدري عبد العظيم، يوم يوم 14 سبتمبر 2014، والتي أدارها محمد فاروق في كأس السوبر المصري الذي توج به الأهلي، بعد فوزه على الزمالك بركلات الترجيح بنتيجة (5-4).

فيما أدار الحكم إبراهيم نور الدين قمة بين الأهلي والزمالك، ونجح المارد الأحمر في الفوز (1-0)، في دورة تحديد بطل الدوري يوم 28 يونيو 2014.

وكانت آخر صافرة مصرية تدير لقاءات القمة حملها الحكم محمد الحنفي في أبريل 2018، حينما فاز الزمالك 2-1 في الجولة الأخيرة من الدوري، حيث جاءت القمة بصافرة مصرية بعد زمن طويل يبتعد فيه الحكام المصريين عن إدارة القمة لصالح الحكام الأجانب بعد فترة طويلة دامت أكثر من ثلاثة أعوام وسبعة أشهر، وتحديدًا 1320 يومًا.