شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى مع سبورتنج والزمالك مع الاتصالات فى ربع نهائى دورى السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اتحاد كرة السلة، جدول مباريات الدور ربع النهائى من منافسات بطولة دورى السوبر، والتى تقام ايام 16 و 17 و 20 و21 و4 من الشهر الجارى على ملاعب الأندية.

وفقا للجدول الذى أعلنه الاتحاد فمن المقرر، فإن يلتقى كل من الاتحاد السكندرى مع طلائع الجيش، والزمالك ضد المصرية للاتصالات، أما الجزيرة فيلتقى مع سموحة والأهلي مع سبورتنج.

ويتصدر الاتحاد السكندرى جدول ترتب فرق الدورى برصيد 26 نقطة ، ويليه الزمالك بفارق نقطة، حيث جمع 25 نقطة، وفى المركز الثالث الجزيرة برصيد 24 نقطة.