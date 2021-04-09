شكرا لقرائتكم خبر عن والتر بواليا يؤازر المدير الفنى للجونة بعد إصابته بكورونا: أتمنى لك الشفاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الكونغولى والتر بواليا، مهاجم النادى الأهلى، على مؤازرة رضا شحاتة، المدير الفنى لفريق الجونة، بعد إصابته بفيروس كورونا الجديد "كوفيد - 19"، متمنيا له الشفاء العاجل والعودة لعمله مرة أخرى.



بواليا ورضا شحاتة

ونشر بواليا، صورة مع رضا شحاتة، خلال فترة وجوده فى الجونة قبل انتقاله للقلعة الحمراء، عبر ستورى حسابه على انستجرام، صحبها بتعليق: "أتمنى الشفاء العاجل كابتن رضا".





وكان الحساب الرسمى لنادى الجونة عبر تويتر، أعلن أمس الخميس، إصابة رضا شحاتة، المدير الفنى للفريق بفيروس كورونا، متمنين له سرعة الشفاء للعودة لقيادة الفريق الساحلى.

من ناحية أخرى، يستدرج فريق الأهلى نظيره سيمبا التنزانى، فى التاسعة مساء اليوم، الجمعة، على استاد "الأهلى والسلام"، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دورى أبطال إفريقيا، فى المباراة التى يبحث خلالها الفريق عن الأحمر عن تحقيق فوز معنوى بعد تأكد صعود الفريقين إلى دور الثمانية الإفريقى وحسم المركزين الأول والثانى عن المجموعة الأولى.

ويسعى الأهلى لتحقيق الفوز فى لقاء اليوم من أجل رد الاعتبار بعد الهزيمة من سيمبا فى الجولة الثانية بدور المجموعات، ولتحقيق فوز معنوى يكون حافزا للاعبيه على مواصلة العروض القوية، وتصحيح الأخطاء التى وقع فيها اللاعبين خلال مباراة المريخ الأخيرة وكذلك استعادة الثقة فى النفس بعد تراجع مستوى أكثر من لاعب خلال الفترة الماضية، أبرزهم محمد هانى وبدر بانون وعمرو السولية.