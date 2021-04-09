شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة..أقصر مباراة قمة بين الأهلي والزمالك في تاريخ الإيجيبشن ليج والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم 9 أبريل، جرت أحداث أقصر مباراة ديربى جمعت بين الأهلى والزمالك فى التاريخ، عندما تواجها فى موسم 1998-1999، وشهدت الدقيقة الرابعة تدخلا عنيفا من جانب أيمن عبد العزيز لاعب وسط الزمالك ضد إبراهيم حسن الظهير الأيمن لفريق الأهلي.
الحكم الفرنسى مارك باتا، الذى كان يقود المباراة، أشهر البطاقة الحمراء فى وجه أيمن عبد العزيز، وهو ما أثار غضب لاعبى الفريق الأبيض، والجهاز الفنى بقيادة فاروق جعفر وقتها، وقرر الأخير انسحاب فريقه من المباراة.
خاض الأهلي اللقاء بتشكيل يضم كلا من: عصام الحضرى – إبراهيم حسن – إبراهيم سعيد – مشير حنفي- محمد يوسف – سيد عبد الحفيظ – على ماهر – هادى خشبة – ياسر ريان – حسام حسن – علاء إبراهيم.
بينما خاض الزمالك المباراة بتشكيل يضم كلا من: عبد الواحد السيد – عمرو فهيم – سامى الشيشينى – بشير التابعى – حسام عبد المنعم – محمد القط – محمد كمونة – أيمن عبد العزيز – طارق مصطفى – محمد صبرى – عبد اللطيف الدوماني.
وعلى المستوى المحلى فاز الزمالك ببطولة الدورى المصرى الممتاز 12 مرة، وفاز ببطولة دورى منطقة القاهرة 14 مرة، ودورى منطقة الجيزة مرة، وتمكن من حصاد بطولة كأس مصر 27 مرة، ويعتبر الزمالك أول فريق مصرى يفوز ببطولة كأس مصر تحت مسمى كأس السلطان حسين، وفاز بكأس السوبر المصرى 4 مرات.
فاز الفارس الأبيض أيضًا ببطولة كأس الاستقلال مرتين، وكأس السلطان مرتين، وفاز بكأس أكتوبر مرة، وكأس حب مصر مرة وهى البطولة التى أقيمت لمرة واحدة وفاز بها نادى الزمالك، عندما سجل جمال عبد الحميد الهدف الوحيد فى مرمى أحمد شوبير حارس الأهلى فى الدقيقة 82، وكأس دورة الإسكندرية الصيفية ثلاث مرات، وكأس الاتحاد مرة، وكأس الملك فؤاد ثلاث مرات.