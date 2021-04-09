شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة..أقصر مباراة قمة بين الأهلي والزمالك في تاريخ الإيجيبشن ليج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم 9 أبريل، جرت أحداث أقصر مباراة ديربى جمعت بين الأهلى والزمالك فى التاريخ، عندما تواجها فى موسم 1998-1999، وشهدت الدقيقة الرابعة تدخلا عنيفا من جانب أيمن عبد العزيز لاعب وسط الزمالك ضد إبراهيم حسن الظهير الأيمن لفريق الأهلي.

الحكم الفرنسى مارك باتا، الذى كان يقود المباراة، أشهر البطاقة الحمراء فى وجه أيمن عبد العزيز، وهو ما أثار غضب لاعبى الفريق الأبيض، والجهاز الفنى بقيادة فاروق جعفر وقتها، وقرر الأخير انسحاب فريقه من المباراة.

خاض الأهلي اللقاء بتشكيل يضم كلا من: عصام الحضرى – إبراهيم حسن – إبراهيم سعيد – مشير حنفي- محمد يوسف – سيد عبد الحفيظ – على ماهر – هادى خشبة – ياسر ريان – حسام حسن – علاء إبراهيم.

بينما خاض الزمالك المباراة بتشكيل يضم كلا من: عبد الواحد السيد – عمرو فهيم – سامى الشيشينى – بشير التابعى – حسام عبد المنعم – محمد القط – محمد كمونة – أيمن عبد العزيز – طارق مصطفى – محمد صبرى – عبد اللطيف الدوماني.

وتوج المارد الأحمر بـ42 بطولة دورى عام، 37 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى، بجانب التتويج بدورى الأبطال الافريقى تسع مرات أعوام 1982 و1987 و2001 و2005 و2006 و2008 و2013 و2020