شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. لاعب الأهلي يروى أسرار الاحتفال على طريقة "الجزار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائماً ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحياناً أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

روى شهاب الدين أحمد لاعب وسط الأهلي السابق كواليس احتفاله بهدفه في مرمى الاتحاد الليبي بدوري أبطال أفريقيا عام 2010، وسجل شهاب الدين أحمد هدفاً قاتلاً للأهلي في مرمى الفريق الليبي بتسديدة صاروخية ليقود الأهلي بالتأهل للدور التالي.

وجاء هدف شهاب الدين أحمد في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع حينما كانت النتيجة تشير إلى أن تقدم الأهلي بثنائية نظيفة وكان الأهلي يحتاج هدف ثالث من أجل التأهل وجاء هدف الصعود القاتل قبل أن تلفظ المباراة أنفاسها.

واحتفل شهاب الدين أحمد على طريقة "الجزار" بعدما سجل هذا الهدف وأصبح هذا اللقب مُلازماً له بعدها ، وقال شهاب الدين أحمد أن الاحتفال جاء دون سابق تحضير قبل المباراة ، مُعلقاً: لم أجهّز لهذا الاحتفال ..فقد جاء بشكل تلقائي وربما كان هذا التصرف ناتجاً من أهمية وتوقيت الهدف.

وأوضح، أن والده أخبره قبل هذه المباراة بأنه سيسجل في شباك الاتحاد، وهذا ما حدث بالفعل، مؤكدا أنه كان يحرص قبل كل مباراة له مع الأهلي على الاتصال بوالده.