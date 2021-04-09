شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يتسلح بـ"الأمل" لمواجهة تراجع مستوى الفريق الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد عادل فتحي، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، أن النادي قرر إنشاء فريق الأمل وهو عبارة عن فريق يضم العناصر المميزة في المراحل السنية المختلفة بقطاع الناشئين ليتم وضع برنامج خاص بهم وتكون لهم مهام محددة من أجل الاستفادة بهم في تدعيم الفريق الأول خاصة في ظل تراجع المستوى والنتائج التي شهدها الموسم الجاري لذئاب الجبل.

وأضاف محمد عادل، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن المقاولون يمتلك واحداً من أفضل قطاعات الناشئين في مصر وتخرج منه الكثير من النجوم سواء في الدوري العام أو في الاحتراف الخارجي وعلى رأسهم النجم المصري محمد صلاح.

وواصل أن النادي يسعى للاستفادة من تلك العناصر المميزة في الفريق الأول خاصة في ظل الاصابات والغيابات المؤثرة وتراجع مستوى بعض اللاعبين وهو ما أثر بشكل واضح على تراجع النتائج.

ويستعد المقاولون العرب لمواجهة وادى دجلة يوم 22 أبريل، وذلك عقب تعديل موعد المباراة مؤخراً بعدما كان من المقرر إقامتها يوم 2 مايو المقبل.

ويعمل الجهاز الفنى لذئاب الجبل بقيادة عماد النحاس مدرب الفريق، على تصحيح الأخطاء التى شهدتها الفترة الماضية، والتى كبدت الفريق 10 هزائم ليتراجع إلى المركز الـ15 بجدول مسابقة الدورى العام.

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ15 فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 15 نقطة، حصدها ذئاب الجبل بعد 17 مباراة حيث فازوا فى 4 مباريات وتعادلوا فى 3 أخرى، وتلقوا الهزيمة فى 10 لقاءات، وسجل لاعبو المقاولون 17 هدفاً واستقبلت شباكهم 25 هدفاً آخر.