شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يضع برنامجاً خاصاً للتدريبات فى شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس عماد النحاس المدير الفني لفريق المقاولون العرب، مع جهازه المعاون وضع برنامجاً خاصاً لذئاب الجبل في شهر رمضان المبارك، ليتم تطبيقه منتصف الأسبوع المقبل، ومن المقرر أن يتفق الجهاز الفني مع عبد الرحمن عيسى مدرب أحمل الفريق على النظام الأمثل للاعبين للتدريبات خلال فترة الصيام وقائمة الوجبات المسموح بها والممنوعة خلال الفترة المقبلة.

وعاد المقاولون العرب إلى التدريبات، أمس الخميس، بعد فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبون لمدة 48 ساعة عقب مباراة الاتحاد السكندري في الجولة 18 والتي انتهت بفوز زعيم الثغر برباعية مقابل هدفين.

ويستعد المقاولون العرب لمواجهة وادى دجلة يوم 22 أبريل، وذلك عقب تعديل موعد المباراة مؤخراً بعدما كان من المقرر إقامتها يوم 2 مايو المقبل.

ويعمل الجهاز الفنى لذئاب الجبل بقيادة عماد النحاس مدرب الفريق، على تصحيح الأخطاء التى شهدتها الفترة الماضية، والتى كبدت الفريق 10 هزائم ليتراجع إلى المركز الـ15 بجدول مسابقة الدورى العام.

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ15 فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 15 نقطة، حصدها ذئاب الجبل بعد 17 مباراة حيث فازوا فى 4 مباريات وتعادلوا فى 3 أخرى، وتلقوا الهزيمة فى 10 لقاءات، وسجل لاعبو المقاولون 17 هدفاً واستقبلت شباكهم 25 هدفاً آخر.

وأعلن محمد عادل فتحى، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، خطة جديدة لتطوير الفريق الأول بالنادي، من أجل بث روح ودماء جديدة في الفريق وتعويض الأداء الضعيف الذي شهدته الفترة الماضية ومنذ انطلاق مسابقة الدوري العام.