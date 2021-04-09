شكرا لقرائتكم خبر عن تغييرات دفاعية في تشكيل الأهلي ضد سيمبا بدوري أبطال أفريقيا الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد فريق الأهلي خلال مباراة سيمبا التنزاني اليوم، العديد من التغييرات في التشكيل بسبب ظروف الغيابات التي يعاني منها الأهلي بجانب رغبة الجهاز إراحة أكثر من لاعب بعدما ضمن الأهلي التأهل لربع نهائي دوري الأبطال.

ويلتقي الأهلي مع سيمبا في التاسعة من مساء اليوم الجمعة، باستاد الأهلي في السلام في ختام دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، وضمن الأهلي التأهل للدور ربع النهائي رفقة سيمبا وأن كان الأخير قد تأهل كأول المجموعة فيما تأهل الأهلي ثانياً.

ويغيب عن الأهلي عدة لاعبين أساسيين للإصابة كان أخرهم ياسر إبراهيم الذي يعاني من آلام في العضلة الضامة وخرج من قائمة مباراة الليلة بجانب استمرار غياب علي معلول ومحمود وحيد وحمدي فتحي للإصابة وكهربا لأسباب فنية.

وينوي موسيماني إجراء عدة تغييرات بسبب هذه الغيابات حيث تتجه النية للدفع بأحمد رمضان بيكهام في الجانب الأيمن على أن يشارك محمد هاني بجوار بدر بانون في خط الدفاع ويلعب أيمن أشرف في الجبهة اليسرى.

وهناك احتمالية لأن يدفع موسيماني بسعد سمير أو رامي ربيعة في خط الدفاع بجوار بدر بانون على أن يلعب محمد هاني في الجبهة اليمني ويشارك أيمن أشرف في الجبهة اليسرى.

وينوي المدير الفني كذلك الاستعانة بوليد سليمان في تشكيل الأهلي الأساسي على حساب محمد مجدي أفشة الذي يرغب موسيماني في إراحته حيث عاني من الإجهاد نتيجة مشاركته أساسياً الفترة الماضية مع الأهلي والمنتخب الوطني.

ومن المقرر أن يحصل ناصر ماهر على فرصة المشاركة في مباراة الليلة بعد غياب طويل عن الملاعب للإصابة وإجراء جراحة في "الكتف".