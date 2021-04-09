شكرا لقرائتكم خبر عن حسام عاشور يخضع لأشعة على الخلفية لتحديد إصابته قبل مباريات الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع حسام عاشور لاعب الاتحاد السكندري غدا السبت، لأشعة على العضلة الخلفية لتحديد حجم إصابته وفترة العلاج التى يحتاجها للعودة إلى الملاعب، وكان عاشور قد اشتكى من بعض الآلام فى العضلة الخلفية قبل مباراة المقاولون العرب فى الدوري الأمر الذى جعل حسام حسن مدرب الفريق يستبعده من معسكر الاتحاد.

ويواصل الاتحاد السكندري تدريباته على ملاعب الاتحاد بسموحة استعداد لمباراة وادى دجله فى كأس مصر والمقرر لها 15 أبريل الجاري على ملعب الجيش بالسويس

ويسعى حسام حسن إلى الفوز والحصول على كأس مصر لتحقيق حلم جماهير الاتحاد السكندرى والتى تتمنى بطوله منذ عام 76 حيث أخر بطوله كأس دخلت إلى قلعة زعيم الثغر.

يذكر أن حسام عاشور شارك فى أكثر من 511 مباراة مع النادي الأهلي، فريقه السابق، واتفق جميع المدربين الذين تعاقبوا على قيادة القلعة الحمراء على الثقة فيه والدفع به أساسيا، غير أن عاشور واجه حظًا سيئًا مع المنتخب الوطني، حيث عانى من التجاهل طوال سنوات لعبه بالأهلي.

وخلال تواجده بالأهلي ضرب حسام عاشور مثالا في الخلق والالتزام، فضلًا عن تربعه على عرش اللاعبين الأكثر تتويجًا بالبطولات فى الأهلى، خاصة فى مصر عامة، حيث نجح فى التتويج بـ34 بطولة ليتوج مسيرة بدأت منذ 20 عاما مع الأهلي ولا تزال مستمرة.

حسام عاشور كان نادر التهديف فلم يسجل سوى ثلاثة أهداف فقط فى مسابقة الدورى، البداية فى أسمنت أسيوط بملعبه 2006، ثم هدف فى شباك الإسماعيلى 2007، وأخيرًا قذيفة فى شباك طلائع الجيش 2010، حسام عاشور أصغر لاعب يقتحم نادى المائة مباراة فى بطولة أفريقيا، وذلك يوم 8 مارس 2014، وشارك لأول مرة فى مباراة أفريقية مع الأهلى أمام أياكس كيب تاون فى يوليو 2005، والتى فاز بها المارد الأحمر بهدفين مقابل لا شىء.