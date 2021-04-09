تعرف على القناة المجانية المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلنت قناة "أون تايم سبورتس" نقل مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني المقرر أن تقام في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم على ستاد الأهلي WE السلام في الجولة الأخير من مباريات المجموعة الأولي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

الأهلي ضمن التأهل قبل الجولة الأخيرة لكن كوصيف للمجموعة، بينما تاهل سيمبا بطلاً للمجموعة بعدما حصد 13 نقطة من 5 مباريات مُقابل 8 نقاط فقط لبطل إفريقيا.

وتنقل المباراة عبر التردد الأرضي لقناة "أون تايم سبورتس" فيما تنقل فضائياً عبر قناة "بي إن سبورتس 4" الناقل الحصري للبطولة بتعليق عصام الشوالي.

ويأمل الأهلي في أن يتذكر فريق سيمبا وجماهيره ما حدث في دوري الأبطال عام 2019 عندما سقط الفريق التنزاني أمام الأحمر بخماسية نظيفة، في لقاء كان مثل العاصفة التي اقتلعت جذور الفريق التنزاني.

الفوز لن يغير واقع الأهلي في البطولة، لكنه سيقلص الفارق مع سيمبا من 5 نقاط إلى نقطتين فقط مع ختام مرحلة المجموعات، وهو ما يحسن قليلاً صورة البطل قبل معترك دور الثمانية.

كما يحتاج الأهلي لاستعادة مسيرة الانتصارات في دوري الأبطال قبل أن يصطدم بأحد أبطال المجموعات الثلاث الأخرى في دور الثمانية أملاً في استكمال طريقه نحو البطولة العاشرة.