تقرير.. 5 نقاط تشعل حماس الأهلي أمام سيمبا رغم التأهل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

مواجهة تحصيل حاصل سيخوضها الأهلي حين يستقبل فريق سيمبا التنزاني مساء اليوم الجمعة على ملعب "الأهلي we السلام" في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا 2020/2021.

وحسم الأهلي تأهله رسميا إلى دور الثمانية في دوري أبطال إفريقيا كوصيف للمجموعة الأولى بعد حصد 8 نقاط، ليظل خلف سيمبا المتصدر وفي جعبته 13 نقطة، وهو ما لن يستطيع بطل إفريقيا الوصول إليه.

ورغم تحقيق الهدف الأهم وهو ضمان التأهل، إلا أن مباراة سيمبا تحمل في طياتها عدة نقاط تزيد من أهمية المباراة للأهلي، نستعرضها في السطور التالية:

- رد الاعتبار:

خسارة الأهلي الوحيدة في دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم جاءت على يد فريق سيمبا بعدما تفوق عليه الفريق التنزاني بهدف نظيف في دار السلام، وبسببها خسر الأهلي صدارة المجموعة لاحقًا قبل جولة من النهاية.

وهو ما يجعل بطل القارة التاريخي مُطالباً أمام جماهيره على الأقل بالثأر من سيمبا رد الاعتبار.

وسبق للأهلي تجاوز سيمبا في مصر بفوز كاسح 5-0 في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا عام 2019.

- تجنب الخسارة مرتين من نفس المنافس:

يرغب الأهلي في تجنب الهزيمة مرتين أمام نفس المنافس في دور المجموعات، وهو ما لم يتحقق منذ 19 عاما في تلك المرحلة لدوري أبطال إفريقيا.

آخر سقوط للأهلي ذهابا وإيابا في دور المجموعات لدوري الأبطال يعود إلى عام 2002 على يد جان دارك السنغالي، حين خسر بطل إفريقيا في المباراتين بنتيجة 2-1.

- تمديد سلسلة ذهبية:

لم يعرف الأهلي طعم الهزيمة في آخر 33 مباراة لعبها على أرضه في دوري أبطال إفريقيا باحتساب الأدوار التمهيدية، محققا الفوز في 26 مباراة مقابل تعادله في سبع مناسبات.

وتعود آخر هزيمة للأهلي في مصر بدوري أبطال إفريقيا إلى تاريخ 28 يونيو 2016، حين سقط أمام أسيك ميموزا الإيفواري بالجولة الثانية من دور المجموعات لنسخة 2016، وخسر الفريق الأحمر بنتيجة (1-2) وفشل في تحقيق التأهل.

تفادي الخسارة أمام سيمبا سيمدد سلسلة الأهلي الذهبية في بطولته المفضلة إلى 34 مباراة متتالية بلا هزيمة في ملعبه.

- تجربة بعض اللاعبين:

يفكر الجهاز الفني للأهلي في خوض مواجهة سيمبا بتشكيل مدعوم ببعض اللاعبين البدلاء وإراحة الأساسيين استعدادا للمرحلة المقبلة، لتشكل المباراة فرصة جيدة لتجربة ورؤية بعض اللاعبين الذين لا يشاركون بصفة مستمرة أو العائدين من الإصابة مثل وليد سليمان وناصر ماهر وسعد سمير.

وأشار الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، إلى أنه سيكون مضطراً ومجبراً على عدة تغييرات في فريقه أمام سيمبا بسبب الإصابات والجدول المزدحم، إلا أنه أشار في الوقت نفسه إلى أهمية الفوز في المباراة لدى الأهلي وجماهيره.

- الوصول لـ11 نقطة:

الفوز لن يغير واقع الأهلي في البطولة، لكنه سيقلص الفارق مع سيمبا من 5 نقاط إلى نقطتين فقط مع ختام مرحلة المجموعات، وهو ما يحسن قليلاً صورة البطل قبل معترك دور الثمانية.

ويأمل الأهلي في حصد الثلاث نقاط من خلال الفوز على سيمبا من أجل الوصول إلى النقطة رقم 11 حتى تكون فأل حسن للفريق، وهو ما أكده سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي.

وحصد الأهلي 11 نقطة في مرحلة دور المجموعات بآخر ثلاث بطولات تُوج بها، وتحديدا في أعوام 2012 و2013 و2020.