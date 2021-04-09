بالمواعيد.. الأهلي وسيمبا في نزهة.. حجازي يتابع الكلاسيكو.. وصراع الهلال وبلوزداد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

يشهد اليوم الجمعة مجموعة من المباريات الهامة على الصعيد الأفريقي والعربي والأوروبي والتي يأتي أهمها مواجهة الأهلي لسيمبا التنزاني في الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة الأولى.

وحسم الأهلي وسيمبا بطاقتي المجموعة حيث يتصدر الأخير المجموعة برصيد 13 نقطة ومن خلفه الأحمر برصيد 8 نقاط والذي يطمح في تعويض خسارته في مباراة الجولة الثانية .

وتقام المباراة الساعة التاسعة مساء وتنقل عبر قناة "بي إن سبورتس 4 " الناقل الحصري للبطولة .

وفي المجموعة الثانية يتصارع الشقيقين، الهلال السوداني وشباب بلوزداد الجزائري على البطاقة الثانية بعد تأهل صندوانز لدور الـ 8 بوصوله إلي 13 نقطة وضمانه للمركز الأول.

ويحتل بلوزداد الذي يخرج لملاقاة صندوانز المركز الثاني برصيد 6 نقاط فيما يأتي الهلال في المركز الثالث برصيد 4 نقاط والذي يحل أيضاً ضيفاً على مازيمبي متذيل المجموعة والذي تأكد خروجه من البطولة.

وتلعب المباراتين الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة وتنقل عبر قنوات "بي إن سبورتس 3 و4".

وفي السعودية يتأهب الهلال متصدر جدول الترتيب بـ 48 تقطة لمواجهة الاتحاد الثالث برصيد 42 نقطة في كلاسيكو سيغيب عن أحمد حجازي نجم العميد السعودي.

وحصل حجازي مدافع اتحاد جدة على بطاقة حمراء في مواجهة الرائد الماضية في الجولة الـ 23 ليتأكد غيابه عن المباراة.

وتقام المواجهة الساعة 7:50 دقيقة على ملعب الجوهرة المشعة في جدة وتنقل عبر قناةKSA Sports 1 HD بتعليق فهد العتيبي.

وفي أخر مباريات اليوم يستضيف فولهام نظيره وولفرهامبتون في افتتاح الجولة الـ 31 من الدوري الإنجليزي في المباراة التي تقام التاسعة مساءً .