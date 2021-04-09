شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مباراة الليلة.. رقم قياسي للأهلي في مواجهة سيمبا التنزاني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحتضن ملعب السلام وي الأهلي مباراة فريقي الأهلي وسيمبا التنزاني، في التاسعة من مساء اليوم الجمعة، بمنافسات الجولة الختامية من مرحلة المجموعات لرابطة دوري أبطال أفريقيا في نسختها الجارية 2020-2021.

الأهلي سبق وأن قابل سيمبا في 5 مباريات سابقة، واستطاع بطل تنزانيا تحقيق 3 انتصارات على ملعبه، مقابل انتصارين لبطل مصر في القاهرة.

ومن بين انتصاري الأهلي على سيمبا في عامي 1985 و2019، يمتلك حامل لقب دوري أبطال أفريقيا رقماً قياسياً خلال مواجهاته بالفريق التنزاني.

ويعتبر فوز الأهلي على سيمبا التنزاني بملعب الجيش المصري في برج العرب بالإسكندرية بخماسية نظيفة هو الأكبر في تاريخ مشاركات الفريق الأحمر بمرحلة المجموعات لرابطة دوري أبطال أفريقيا.

ونجح الأهلي في الفوز على سيمبا بنتيجة 5 /0 في لقاء الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات لرابطة دوري أبطال أفريقيا نسخة 2018، ليكون فوزه الأكبر عبر تاريخ مشاركاته في تلك المرحلة من المسابقة.

وحملت أهداف الأهلي في سيمبا خلال تلك المباراة توقيع كل من على معلول وجونيور أجايي وعمرو السولية وكريم وليد «ندفيد» هدفين.