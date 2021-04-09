شكرا لقرائتكم خبر عن أوباما : جماهير الأهلي تحب شيكابالا .. وسأجدد للزمالك حتى نهاية العمر ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال يوسف أوباما، صانع ألعاب ونجم فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، إنه مستعد لتجديد عقده مع النادي حتى نهاية العمر.

وأضاف أوباما خلال تصريحات متلفزة: « جددت للزمالك لمدة 3 مواسم، وعلى كامل الاستعداد للتجديد حتى نهاية عمر».

وأوضح:« لم أماطل لتجديد عقدي مع الزمالك كما أشاع البعض، ورفضت عروضا خليجية من أجل البقاء داخل النادي الأبيض ».

وأشاد أوباما خلال تصريحاته بالقائد محمود شيكابالا، مشيراً إلى أنه رمز وحالة خاصة داخل نادي الزمالك والكل يحبه حتى جماهير الأهلي.

وأتم حديثه:« جماهير الزمالك إخواتي ومتربي وسطهم واستحالة أزعلهم مني ».