شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في دوري أبطال أفريقيا في هذا الموعد وعلى القنوات التالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تنطلق اليوم الجمعة 9 أبريل 2021 مباراة الأهلي المصري وسيمبا التنزاني في دوري أبطال أفريقيا في الجولة الختامية من مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2020-2021 .

وتأكد صعود النادي الأهلي مع سيمبا التنزاني إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد أن ضمن الحصول على المركز الثاني فى المجموعة خلف سيمبا التنزاني متصدر المجموعة .

وتريد جماهير الأهلي مشاهدة مباراة الأهلى وسيمبا التنزاني في دوري أبطال أفريقيا 2021 وتبحث جماهير الأهلي عن موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني فى دوري أبطال أفريقيا 2021 عبر محركات البحث .

وتنقل المباراة أيضاً عبر قناة مكسبي الفضائية وتردد قناة مكسبي هو 11411 أفقي بمعدل ترميز 27500 .

,صعد النادي الأهلي لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا رغم تعادله أمام المريخ السوداني بهدفين لمثلهما على أرض ملعب المريخ ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2021.

وتأهل الأهلي رسمياً بفضل فوز سيمبا التنزاني على نظيره فيتا كلوب برباعية مقابل هدف، ليصبح الأهلي 8 نقاط في المركز الثاني خلفا للمتصدر سيمبا برصيد 13 نقطة، بينما توقف رصيد فيتا كلوب عند النقطة 4 والمريخ السوداني في المركز الأخير بنقطتين.