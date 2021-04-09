شكرا لقرائتكم خبر عن أوباما: «بحب الأهلي وجمهوره..وارد اللعب بقميصه ولكن في حالة وحيدة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال يوسف أوباما، نجم وصانع ألعاب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، أنه يحب النادي الأهلي وجماهيره.

وأضاف أوباما خلال تصريحات تليفزيونية:«شرف لي ولأي لاعب في مصر أن يرتدي قميص النادي الأهلي».

وعن إمكانية اللعب للأهلي قال أوباما:«وارد ولكن في حالة وحيدة أن يستغني الزمالك عن خدماتي».

وأكمل تصريحاته:«هناك شخص بالجهاز الفني السابق للزمالك كان ينتمي للنادي الأهلي وكان يرغب في رحيلي عن النادي الأبيض».

وأتم حديثه قائلاً:«أحمد سمير الظهير الأيمن السابق للزمالك هو من أطلق عليّ لقب أوباما».