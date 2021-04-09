بطولة ألمانيا: أونيون برلين لاستغلال الحالة المعنوية الصعبة لبايرن بعد السقوط الأوروبي

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برلين: يأمل أونيون برلين استغلال الحالة المعنوية الصعبة التي يمر بها لاعبو بايرن ميونيخ حامل اللقب والمتصدر بعد خسارته المؤلمة أمام باريس سان جرمان في استحقاقه الأوروبي، لإلحاق هزيمة محلية به عندما يحل عليه ضيفاً السبت في المرحلة 28 من الدوري الألماني، تمنحه جرعة إضافية من الأمل في صراعه على مركز مؤهل لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

تذوق العملاق البافاري طعم الخسارة أوروبيا للمرة الأولى بعد 19 مباراة، حيث سجل مهاجم سان جرمان الفرنسي كيليان مبابي هدفين من ثلاثية الفوز في المرمى البافاري 3 2 في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال الأربعاء، محققاً ما لم يتمكن أي فريق فرنسي من تحقيقه على ملعب "أليانز أرينا" منذ عام 2009، في ما يمكن أن يكون مقدمة للنادي الباريسي لتجريد منافسه من لقبه والثأر من خسارته لنهائي الموسم الماضي أمامه بالذات.

ويسعى أونيون برلين صاحب المركز السابع برصيد 39 نقطة، بفارق 4 نقاط فقط عن بايرن ليفركوزن صاحب المركز السادس الأخير المؤهل إلى "يوروبا ليغ"، أن يحجز مقعده الاوروبي للمرة الاولى في تاريخه، غير أن مدربه السويسري أورس فيشر يخشى أن يواجه فريقه وقتاً صعباً في ميونيخ.

قال فيشر الخميس عن اللقاء الذي سيجمعه مع متصدر الدوري بفارق 7 نقاط عن أقرب منافسيه لايبزيغ (64 مقابل 57)، "أعتقد أنهم سيحاولون تعويض الخسارة (أمام باريس سان جرمان) ضدنا".

وتابع مدركاً صعوبة الفوز على نادٍ يسعى للقبه التاسع توالياً في "البوندسليغا": "لقد أظهروا أكثر من مرة هذا الموسم أن بامكانهم التعامل مع النكسات بشكل جيد".

ويدرك فيشر انه على رغم الفراغ الذي يخلفه غياب هداف بايرن المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي بسبب الاصابة، إلا أن فريقه يحتاج إلى أن يكون في "يوم مثالي" للعودة بثلاث نقاط من بافاريا، لكنه في الوقت ذاته يجد "ثغرة الأمل" في واقع أن بايرن لم ينجح سوى في تسجيل هدفين من أصل 31 تسديدة على مرمى النادي الباريسي.

وكان أونيون أوقف "العملاق" البافاري في مباراة الذهاب فارضاً التعادل الإيجابي عليه 1 1 في كانون الأول/ديسمبر الماضي في برلين، كما تمكن أيضاً من الفوز على بوروسيا دورتموند الخامس وليفركوزن هذا الموسم.

ويخوض بايرن اللقاء من دون الظهير الايسر الكندي الشاب ألفونسو ديفيس الموقوف، إضافة إلى ليون غوريتسكا ونيكلاس زوله المصابين أمام سان جرمان.

من ناحيته، يسعى الوصيف لايبزيغ الذي خسر قمة المرحلة السابقة على أرضه أمام بايرن صفر 1، للعودة إلى سكة الانتصارات عندما يخوض رحلة مواجهة فيردر بريمن الثالث عشر السبت أيضاً.

ويأمل لايبزيغ أن يستعيد جهود لاعبه الاسباني أنخلينو الذي سجل 8 أهداف ومرر 11 كرة حاسمة قبل تعرضه لاصابة في شباط/فبراير الماضي، ومدافعيه الفرنسيين دايو أوباميكانو ونوردي موكييلي الموقوفين.

ويعتبر لقاء الدوري بين الفريقين "بروفة" قبل تجدد المواجهة في نصف نهائي الكأس المحلية في 30 نيسان/أبريل الحالي، حيث يحاول مدرب لايبزيغ الشاب يوليان ناغلسمان ترك علامته.

قال ناغلسمان "ليس لدينا الوقت للقيام بالتجارب"، مضيفا "يمكنك الإدلاء بتصريح بشأن الكأس من حيث طريقة الأداء".

ويستقبل إينتراخت فرانكفورت الرابع (50 نقطة) والساعي للتأهل إلى المسابقة الأعرق أوروبياً للمرة الاولى، فولفسبورغ الثالث (54) السبت أيضاً.

وبات على مدرب فرانكفورت النمسوي أدي هوتر مواجهة تكراراً ومراراً أسئلة بشأن كونه الخليفة المحتمل لنظيره ماركو روزه في بوروسيا مونشنغلادباخ المنتقل بدوره لتدريب دورتموند في الموسم المقبل.

وكان فرانفكورت أتبع خماسيته في مرمى أونيون برلين (5 2) في المرحلة 26، بفوز ثان توالياً على أرض دورتموند 2 1، ليمنح نفسه عن الأخير فارقاً وصل إلى 7 نقاط في سباقه على المقعد الأوروبي.

لاعب تحت المجهر: ماركو رويس

سجل قائد بوروسيا دورتموند البالغ 31 عاماً، بعد تمريرة من النروجي إرلينغ هالاند، ما يمكن أن يكون الهدف المفتاح لبطاقة التأهل لنصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي الانكليزي في مباراة الخسارة ذهاباً 1 2.

بعدما عانى من الاصابات وتراجع مستواه، يُعيد رويس اكتشاف نفسه ولمساته السحرية في فترة حساسة، حيث يعاني رجال المدرب إدين ترزيتش لإيجاد طريق الخلاص في موسم مخيب.

يحل دورتموند ضيفاً على شتوتغارت السبت، آملاً في أن يثأر من خسارته في عقر داره بنتيجة قاسية 1 5 في كانون الأول/ديسمبر الماضي (المرحلة 11)، قبل أن يستقبل سيتي إياباً في دوري الأبطال الأربعاء.

احصائيات

305 عدد المباريات التي خاضها رويس مع دورتموند منذ انتقاله إلى صفوفه في عام 2012 قادماً من مونشنغلادباخ. ساهم في 134 هدفاً و93 تمريرة حاسمة خلال تلك الفترة.

22 عدد الاهداف المسجلة من قبل مهاجم إينتراخت فرانكفورت البرتغالي أندريه سيلفا في هذا الموسم في الدوري، ليحتل المركز الثاني خلف المتصدر ليفاندوفسكي (35).