الدوري الأميركي للمحترفين: هيت يستفيد من غيابات ليكرز على أكمل وجه

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لوس انجليس: أفاد ميامي هيت وصيف الموسم الماضي من الغيابات في صفوف لوس أنجليس ليكرز حامل اللقب لتحقيق فوزه الثاني عليه هذا الموسم، وجاء بنتيجة 110 104 الخميس في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وسجل جيمي باتلر 28 نقطة وفيكتور أولاديبو 18 وتايلر هيرو 15 ليقودوا هيت الى استعادة توازنه بعد الخسارة بفارق 12 نقطة أمام ممفيس غريزليز على أرضه الثلاثاء، وتحقيق فوزه السابع والعشرين هذا الموسم.

لكن فريق المدرب إيريك سبويلسترا خسر جهود أولاديبو القادم الى الفريق في 25 آذار/مارس بعد صفقة تبادل مع هيوستن روكتس، في الربع الأخير بسبب إصابة في ركبته اليمنى.

وكشف سبويلسترا أن الفريق الطبي سيقوم بتقييم إصابة أولاديبو الجمعة، مشيداً بلاعبه الجديد الذي "يعطينا إضافة في الهجوم".

وسجل هيت 9 نقاط مقابل نقطتين لليكرز في آخر 2,14 دقيقة من اللقاء ليتقدم 104 94، آخرها من رميتين حرتين لباتلر إثر خطأ فني أدى الى طرد ماركيف موريس بسبب اعتراضه على قرار الحكم.

وقلص حامل اللقب النتيجة الى 100 106 إثر ثلاثية من كنتافيوس كالدويل بوب في آخر 29 ثانية، لكن هيت ضمن الفوز بعدما نجح باتلر في ترجمة أربع رميات حرة في الثواني الحاسمة من المباراة.

وكان كالدويل بوب أفضل لاعبي ليكرز بتسجيله 28 نقطة، بينها 6 ثلاثيات من أصل 11 محاولة، فيما سجل الوافد الجديد أندري دروموند، العائد بعد غيابه لأربع مباريات بسبب إصابة في قدمه خلال مباراته الأولى مع فريقه الجديد في 31 آذار/مارس، 15 نقطة مع 12 متابعة من دون أن يكون ذلك كافياً لتجنيب حامل اللقب هزيمة ثانية على يد وصيفه بعد التي تعرض لها في شباط/فبراير على أرضه 94 96.

وافتقد ليكرز "الملك" ليبرون جيمس للمباراة العاشرة توالياً بسبب الإصابة التي حرمته أيضاً من نجمه الآخر أنتوني ديفيس في آخر 24 مباراة.

كما غاب عن ليكرز الذي مني بهزيمته العشرين في 52 مباراة، كايل كوزما لإصابة في ربلة الساق، وتالن هورتون تاكر بسبب إيقافه لمباراة واحدة لدوره في الشجار الذي حصل الثلاثاء خلال المباراة ضد تورونتو رابتورز.

ورغم الخسارة، كان المدرب فرانك فوغل "فخوراً بالمجهود الذي بُذِلَ وبالروح القتالية والإيمان ببعضنا... لقد قاتل رجالنا بكل ما لديهم".