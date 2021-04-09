شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأفريقي للريشة الطائرة ينظم مهرجان بقصر البارونتحت شعار "فى الهواء".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم الاتحاد الأفريقى للريشة الطائرة مهرجانا للعبة، بقصر البارون صباح اليوم، تحت شعار "فى الهواء" لاعطاء الفرصة لأكبر عدد من مختلف الفئات العمرية، وهو المشروع الذى اطلقه الاتحاد الدولى العام الماضى.

وشهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مهرجان الريشة الطائرة الهوائية بحضور هشام التهامي رئيس الاتحاد المصري للريشة الطائرة، هادية حسني عضو مجلس النواب والريشة الطائرة، " في الهواء " هو مشروع جديد أطلقه الاتحاد الدولي للريشة الطائرة العام الماضي بشكل رسمي بهدف جعل الرياضة أكثر انتشاراً و اعطاء فرصة لشريحة أكبر لجميع من الجمهور جميع الفئات السنية لممارسة رياضة الريشة الطائرة والإستمتاع بها و حتى لا تقتصر ممارستها داخل الصالات

المغطاة فقط .

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن الريشة الطائرة الهوائية هي لعبة جديدة تضاف إلى الألعاب الرياضية في مصر والتي يمكن من خلالها زيادة قاعدة الممارسة الرياضية بالإضافة إلى إقامة فعالياتها على كافة الأصعدة في الأماكن السياحية والأثرية والتي منها نموذج اليوم قصر البارون.

كما يهدف المشروع في المستقبل القريب إقامة بطولات دولية و عالمية مثل بطولات الكرة الطائرة الشاطئية و غيرها من الألعاب المشابهة.

وعلى هامش المهرجان شارك وزير الشباب والرياضة بصورة تذكارية مع لاعبي منتخب مصر للريشة الطائرة لدعم الاسبوع العالمي للرياضة والسلام ، وفي ذلك الصدد أكد صبحي أن مصر أرض السلام والأمان مؤكداً أن إستضافة مصر للبطولات العالمية والدولية والقارية في مختلفة الألعاب الرياضية هي خير رسالة سلام للعالم.

شارك في المهرجان لاعبي ولاعبات منتخب مصر في الريشة الطائرة.