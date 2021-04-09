شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مرشحين لخلافة التونسى فرجانى ساسي في الزمالك محليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا يزال ملف تجديد الزمالك لعقد الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق، لم يتم حسمه حتى الآن سواء بالتجديد أو إعلان الرحيل عن القلعة البيضاء، خاصة أن اللاعب يحظى بحب جماهيرى كبير ويعد من العناصر المميزة في صفوف الفارس الأبيض.

وينتهى عقد فرجانى ساسى رسميًا مع الزمالك بنهاية الموسم الجارى، ولم يحسم امره بالتوقيع الرسمي على عقود التجديد، في الوقت ذاته أكد مسئولو الزمالك إن فرجانى ساسى يرغب في البقاء والتجديد، وهو ما أكده اللاعب نفسه فى الحديث الذى ينقل رغبته عبر وسائل الإعلام أو السوشيال ميديا، لاسيما وإن ساسى صرح مؤخرًا وشدد على عدم صحة الأنباء التي ترددت، حول إبلاغه لمجلس إدارة النادي برغبته في الرحيل وعدم تجديد تعاقده مع الفريق.

وتنفس مسئولو الزمالك الصعداء بعدما استطاع إمام عاشور القيام بدور فرجانى ساسى، ولكن سرعان ما قام إمام عاشور برفض الانصياع لأوامر الفرنسي كارتيرون والنزول أمام مولودية الجزائر مما جعل المدرب يفرض عليه عقوبة الإيقاف والتدريب مع فريق الشباب.

ووضع الزمالك 3 لاعبين من الدوري المحلي لتعويض رحيل فرجاني ساسي المحتمل وهو ما نستعرضه في التقرير التالى..

محمد عبد العاطى

دخل محمد عبد العاطى لاعب وسط وادى دجلة دائرة اهتمامات الزمالك في الفترة الماضية وكان اللاعب قريبا من الانضمام للقلعة البيضاء، ولكن توقفت المفاوضات في آخر اللحظات.

وخاض محمد عبد العاطي 13 مباراة مع فريقه في الموسم لحالي، لم يسجل خلالها، وصنع هدفا وحيدا.

محمد مجلى

نجم وسط المقاولون العرب محمد مجلى خطف أنظار مسئولي الزمالك بعد المستويات التي يقدمها وخاصة أمام الزمالك في مباريات الدورى، بعدما خاض مجلى 15 مباراة ولم يسجل أو يصنع.

نبيل عماد دونجا

يعد نبيل عماد دونجا لاعب وسط بيراميدز هدف الزمالك الأول في الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة في ظل المستوى المميز الذى يظهر به مع النادى السماوى.

ولعب نبيل دونجا 20 مباراة في الدورى والكونفدرالية لم يسجل أو يصنع أي أهداف، خاصة أنه يشارك كديفندر صريح في وسط الفريق السماوى مما يبعده عن منطقة تسجيل الأهداف.

يذكر أن فرجاني ساسي خاض 14 مباراة مع الزمالك في الموسم لحالي سجل خلالها هدفين وصنع 6 آخرين.