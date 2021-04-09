شكرا لقرائتكم خبر عن 8 مباريات متكافئة فى رحلة البحث عن الصعود بالمجموعة الثانية للقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم مباريات الجولة الـ21 للمجموعة الثانية بدورى القسم الثانى التي تضم أندية القاهرة والقناة حيث يستضيف منتخب السويس نظيره بتروجت، وجمهورية شبين مع كوكاكولا، وزد أف سى مع الترسانة، والداخلية مع السكة الحديد، وسرس الليان مع بورتو السويس، والمريخ البورسعيدى وطنطا، والزرقا والنجوم، والنصر والقناة.

فعلى ملعبه يستضيف السويس المنتشى بالفوزين الأخيرين وصاحب المركز السادس برصيد 29 نقطة مع بتروجت المنطلق منذ قدوم ربيع ياسين على رأس القيادة الفنية للفريق والذى يحتل المركز الثامن برصيد 26 نقطة في مواجهة صعبة للطرفين يسعى فيها الفريقين لخطف نقاط اللقاء، خاصة أن التعادل سيبعدهما عن المنافسة على الصعود.

وعلى ملعب الكلية الحربية يستضيف زد اف سى بقيادة إسماعيل يوسف صاحب المركز التاسع برصيد 25 نقطة نظيره الترسانة المتعثر والذى يحتل المركز الثالث برصيد 31 نقطة وربما تكون تلك المباراة الأخيرة لعلاء نوح على رأس القيادة الفنية للشواكيش حال تحقيق أي نتيجة سلبية في هذه المباراة بعد الضغوط الكبيرة التي شنتها الجماهير على مجلس الإدارة الأسبوع الماضى بعد الخسارة المفاجئة على ملعبهم امام منتخب السويس بهدف مقابل للاشئ.

وفى المنوفية يستدرج جمهورية شبين صاحب المركز الثانى عشر برصيد 22 نقطة فريق كوكاكولا صاحب المركز الرابع برصيد 31 نقطة في لقاء غاية في الأهمية لأصحاب الأرض الساعين نحو العودة للإنتصارات من أجل الإبتعاد عن المؤخرة، كما يستضيف الداخلية صاحب المركز الأول برصيد 34 نقطة نظيره السكة الحديد والذى يحتل المركز الثالث عشر برصيد 22.

كما يخرج بورتو السويس الذى يحتل المركز الثانى برصيد 43 نقطة لمواجهة سرس الليان الذى يحتل مؤخرة جدول الترتيب برصيد 18 نقطة في لقاء يبحث فيه أبناء السويس عن تحقيق الثلاث نقاط من أجل المحافظة على الصدارة، بينما يستضيف المريخ البورسعيد فريق طنطا في لقاء جماهيرى يسعى فيه أبناء بورسعيد لكسر سلسلة التعادلات التي حققها مؤخرا وخطف الثلاث نقاط من أجل الدخول في زمرة الأندية التي تنافس على الصعود.

وتختتم مباريات اليوم بلقائى الزرقا مع النجوم، بينما يواجه النصر بقيادة السيد عيد نظيره القناة الذى يقود محمد صلاح.