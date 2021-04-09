شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. حسام حسن فى رحلة البحث عن أمجاد زعيم الثغر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كعادته لا يعرف حسام حسن نجم المنتخب الوطني السابق والمدير الفني الحالي لفريق الاتحاد السكندري، سوى لغة الانتصارات والتحدي وتحقيق الانجازات، منذ أن كان لاعباً في صفوف الأهلي ثم الزمالك ومنتخب الفراعنة، امتاز العميد بروح خاصة جعلته في تصنيف أخر فوق غيره من اللاعبين وامتدت هذه الروح لتجعله من أكثر المدربين المميزين في الايجيبشن ليج.

ورغم أزمة كورونا التي ضربت فريق الاتحاد السكندري في بداية الموسم الجاري وتسببت في اهتزاز النتائج، نجح العميد في قيادة زعيم الثغر إلى بر الأمان ليصحح مسارهم من جديد ويصل معهم إلى وصافة الدوري ولو بشكل مؤقت في انتظار نتائج الأهلي بيراميدز.

نتائج العميد مع زعيم الثغر أعادت إلى الأذهان ذكريات مواسم التألق للفريق السكندري في وقت سابق، عندما كان نداً قوياً ومنافساً لا يستهان به أمام الأهلي والزمالك بعدما امتلك كوكبة من النجوم المميزين بين صفوفه.

وتحت قيادة حسام حسن يحتل الاتحاد السكندري المركز الثاني في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 28 نقطة وبفارق 5 نقاط عن الزمالك المتصدر، ونجح الاتحاد في تحقيق 8 انتصارات من 17 مباراة خاضها في الدوري حتى الآن، وتعادل زعيم الثغر في 4 لقاءات أخرى، وتلقى الهزيمة في 5 مباريات، وسجل لاعبو الاتحاد تحت قيادة العميد 22 هدفاً واستقبلت شباكهم 20 هدفاً أخر.

ورفض مجلس إدارة الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي منح لاعبي الفريق مكافآت استثنائية أو تحفيزية بعد الوصول لوصافة الدوري عقب الفوز على المقاولون برباعية مقابل هدفين.

وتمسك مجلس إدارة الاتحاد السكندري بتطبيق المكافآت المعمول بها في اللائحة، دون أي زيادة أو نقصان، خاصة أن المجلس يرى في وصول الفريق للمركز الثاني في الدوري، تجسيد للمكانة التي يستحقها الاتحاد في ظل الدعم الجماهيري الذي يحظى به الفريق.