شكرا لقرائتكم خبر عن المهدي سليمان مرشح لتدعيم الأهلي بعد أزمته فى بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بات المهدي سليمان حارس مرمى بيراميدز مرشحا لتدعيم حراسة عرين الأهلي في الموسم المقبل، في ظل رغبة لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء في التعاقد مع حارس مرمى جديد، ومفاتحة بيتسو موسيماني المدير الفني في ضرورة إيجاد بديل قوي لمحمد الشناوي الحارس الأساسي.

ودخل المهدي سليمان دائرة اهتمامات الأهلي ليكون ضمن الأسماء المرشحة لتدعيم عرينه في الموسم الجديد، إذا ما وافق موسيماني على ضم حارس مرمى جديد، باعتبار أن القرار النهائي لضم حارس مرمى متوقف على قرار المدرب الجنوب إفريقي.

ويستغل وكيل أعمال المهدي سليمان أزمة اللاعب في تسويقه والبحث عن نادي جديد ويحاول جس نبض مسئولي الأهلي بشأن ضم اللاعب، إلا أن فكرة ارتباط الحارس بعقد ممتد مع بيراميدز قد يبعد مسئولي القلعة الحمراء عن التعاقد مع المهدي.

ويعد المهدي سليمان من حراس المرمى المميزين في مصر ولكنه ابتعد عن المشاركة في بيراميدز لصالح شريف إكرامي، حيث أكد في تصريحات تلفزيونية أنه تم عقد صفقة بموجبها يتم إبعاده عن حراسة عرين الفريق السماوي لصالح أشخاص آخرين.