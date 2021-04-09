شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفتح باب تعديل عقد "الونش" لمواجهة الاغراءات الخليجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مسئولو نادي الزمالك، فتح ملف تعديل عقد محمود حمدي الونش، مدافع الفريق الكروي، خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد تألقه الملفت للنظر خلال الفترة الماضية، مما جعله يدخل دائرة اهتمامات بعض الأندية الخليجية خاصة في الدوري السعودي، ويتعرض لمغريات مادية كبيرة، لكن يتمسك النادي الأبيض باستمراره في الفترة المقبلة.

وتحدث مسئولو الزمالك بشكل مبدئي مع الونش للتأكيد على تعديل عقده خلال الفترة المقبلة، بشكل يليق بما يقدمه مع الفريق، لكن ينتظر مسئولو النادي تحسن الأمور المالية بعض الشيء وحدوث انفراجه مادية داخل النادي لتفعيل اتفاق تعديل عقد المدافع الدولي.

فيما أشاد الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الزمالك، بالمستوى المتميز الذى يقدمه محمود حمدى الونش مدافع الفريق خلال الفترة الماضية، مؤكدا أنه من أفضل المدافعين فى القارة الأفريقية حاليا.

وقال كارتيرون لجهازه المعاون إن محمود حمدى الونش يتطور سريعا ونجح فى الارتفاع بمستواه عن الفترة التى تولى فيها كارتيرون قيادة الزمالك قبل رحيله إلى التعاون السعودى.

وطلب كارتيرون من جهازه المعاون الحديث مع الناشئين الذين تم تصعيدهم للفريق الأول بنادي الزمالك مؤخرا بضرورة اتخاذ الونش مثل أعلي لهم وتقليده في كل كبيرة وصغيرة يقوم بها داخل وخارج الملعب، معتبرا ان الونش من أفضل اللاعبين فنيا والتزاما في فريق الزمالك في الوقت الحالي.

يذكر أن محمود الونش تم اختياره فى التشكيل المثالى للجولة الخامسة من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، بعد أداءه المميز في مباراة المولودية الجزائري والتي أقيمت السبت الماضي وانتهت بفوز الزمالك 2/0.