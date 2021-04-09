خاص.. الكشف عن سبب استبعاد كهربا من مواجهة سيمبا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

كشف مصدر بالأهلي أن عدم الجاهزية البدنية كانت السبب الرئيسي وراء ااستبعاد محمود عبدالمنعم كهربا من قائمة الفريق التي تواجه سيمبا التنزاني في دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف الأهلي فريق سيمبا في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة بإستاد "الأهلي we السلام" في ختام منافسات المجموعة الأولى لدوري الأبطال.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لمصراوي، إن استبعاد كهربا بسبب عدم اكتمال لياقته البدنية والفنية عما كانت عليه قبل إيقافه بدء من شهر مارس الماضي، بسبب خلافه مع الجنوب اإفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، بعد مباراة طلائع الجيش بالدوري.

وأضاف: "الموقف انتهي وهذا حقيقي وموسيماني يتعامل مع اللاعب بمنتهي الحيادية والنزاهة، لكن كهربا ليس جاهزاً بنسبة 100% فنيا وبدنياً، ولذا كان قرار استبعاده".

وأتم المصدر قائلا: "نحاول تجهيز كهربا للفترة المقبلة، وهو يجتهد في التدريبات وسيكون له دور دون شك".

يُذكر أن الأهلي حسم تأهله إلى دور الثمانية، رفقة سيمبا التنزاني عن المجموعة الأولى في بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد تعادله في الجولة الخامسة مع المريخ السوداني بهدفين لكل فريق، في المباراة التي أقيمت على ملعب الجوهرة الزرقاء بالخرطوم.