خاص.. الكشف عن سبب استبعاد كهربا من مواجهة سيمبا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
كشف مصدر بالأهلي أن عدم الجاهزية البدنية كانت السبب الرئيسي وراء ااستبعاد محمود عبدالمنعم كهربا من قائمة الفريق التي تواجه سيمبا التنزاني في دوري أبطال إفريقيا.
ويستضيف الأهلي فريق سيمبا في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة بإستاد "الأهلي we السلام" في ختام منافسات المجموعة الأولى لدوري الأبطال.
وقال المصدر، في تصريحات خاصة لمصراوي، إن استبعاد كهربا بسبب عدم اكتمال لياقته البدنية والفنية عما كانت عليه قبل إيقافه بدء من شهر مارس الماضي، بسبب خلافه مع الجنوب اإفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، بعد مباراة طلائع الجيش بالدوري.
وأضاف: "الموقف انتهي وهذا حقيقي وموسيماني يتعامل مع اللاعب بمنتهي الحيادية والنزاهة، لكن كهربا ليس جاهزاً بنسبة 100% فنيا وبدنياً، ولذا كان قرار استبعاده".
وأتم المصدر قائلا: "نحاول تجهيز كهربا للفترة المقبلة، وهو يجتهد في التدريبات وسيكون له دور دون شك".
يُذكر أن الأهلي حسم تأهله إلى دور الثمانية، رفقة سيمبا التنزاني عن المجموعة الأولى في بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد تعادله في الجولة الخامسة مع المريخ السوداني بهدفين لكل فريق، في المباراة التي أقيمت على ملعب الجوهرة الزرقاء بالخرطوم.