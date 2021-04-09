تشكيل الأهلي المتوقع.. بيكهام ظهير أيسر أمام سيمبا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

استقر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، بشكل كبير على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة سيمبا التنزاني في دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف الأهلي فريق سيمبا في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة بإستاد "الأهلي we السلام" في ختام منافسات المجموعة الأولى لدوري الأبطال.

واختتم الأهلي أمس الخميس استعدادته للمباراة وحرص موسيماني على عقد محاضرة بالفيديو مع اللاعبين، ركز خلالها على نقاط القوة والضعف في بطل تنزانيا، بالإضافة إلى التكليفات المحددة لكل لاعب وفقًا لخطة المباراة.

وخاض اللاعبون فقرة بدنية خفيفة، قبل أن يركز موسيماني على بعض الجوانب الفنية والخططية، التي يرغب في تنفيذها خلال لقاء الغد.

وأفاد مراسل يلاكورة أن التقسيمة شهدت تقسيم الفريق إلى جزئين، في تقسيمة ضمت الأولى المجموعة المرشحة والأقرب لخوض مباراة سيمبا.

وشهدت التقسيمة إجراء تغييرين على التشكيل الذي خاض به الأهلي مواجهة المريخ السوداني في الجولة الماضية، بالاعتماد على حسين الشحات بدلا من مروان محسن، وأحمد رمضان بيكهام كظهير أيسر بدلا من أيمن أشرف.

وحسم الأهلي تأهله إلى دور الثمانية، رفقة سيمبا التنزاني عن المجموعة الأولى في بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد تعادله في الجولة الخامسة مع المريخ بهدفين لكل فريق، في المباراة التي أقيمت على ملعب الجوهرة الزرقاء بالخرطوم.

ويأتي تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة سيمبا كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني، بدر بانون، أيمن أشرف، أحمد رمضان بيكهام.

الوسط: عمرو السولية، أليو ديانج.

وسط الهجوم: محمد مجدي أفشة، حسين الشحات، جونيور أجايي.

وفي الهجوم: محمد شريف.