نائب رئيس سيمبا: سنفوز بدوري أبطال إفريقيا هذا الموسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد مالومو إريك، نائب رئيس سيمبا التنزاني، أن الفريق لم يتوقع احتلال صدارة المجموعة أمام الأهلي، مشيرا إلى أنه يثق في تتويج فريقه بدوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.

وقال إريك، في ضيافة "أون تايم سبورتس": "الأهلي لم يسبق له الفوز في دار السلام لكنه فريق جيد بالطبع، واستعدينا جيدا للمباراة وكانت هناك فرص كبيرة للفوز، وكان من الممكن الفوز بهدفين أو ثلاثة بسهولة".

وأضاف: "الأهلي عاد مرهقا من بطولة كأس العالم للأندية، وكنا نعرف أن ذلك سيؤثر بشكل سلبي على الفريق المصري في دار السلام، ورأينا في الشوط الثاني حالة الإرهاق الشديدة التي عانى منها اللاعبون".

وتابع: "لم نخف من الأهلي، شاهدناه ولعبنا ضده من قبل مرتين، ونعرف أنه فريق قوي، وإذا أردت قمة المجموعة عليك مواجهة فريق قوي مثل الأهلي، ولحسن الحظ في مجموعتنا".

وواصل: "لم نتوقع صدارة المجموعة في وجود الأهلي، لكن هذه المرة أردنا ألا نخسر ونبحث عن التعادل على الأقل خارج ملعبنا والفوز في ملعبنا لكي نتصدر".

وأكد مالومو إريك: "سيمبا سيتوج بدوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، أؤمن بفريقي والطريقة التي طورنا بها الفريق من الناحية التكتيكية وأداء اللاعبين، نؤمن أننا نستطيع الفوز على معظم الأندية الإفريقية".

وأتم نائب رئيس سيمبا قائلا: "بالفعل لدينا خطة لخمسة سنوات، لكن الفرصة مؤهلة الآن للتتويج باللقب، فلماذا لا نقتنص هذه الفرصة؟ كل شيء ممكن أن يحدث في كرة القدم".

ويستعد الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني المقرر إقامتها في الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة على استاد "الأهلي we السلام"، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

يُذكر أن الأهلي حسم تأهله رسميًّا إلى دور الثمانية بعد التعادل مع المريخ السوداني بهدفين لكل فريق، في المباراة التي أقيمت على استاد الجوهرة الزرقاء الأسبوع الماضي في الجولة الخامسة.