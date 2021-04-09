الامارات | برشلونة يعرض 9 لاعبين للبيع.. يتقدمهم ديمبلي وكوتينيو

شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يعرض 9 لاعبين للبيع.. يتقدمهم ديمبلي وكوتينيو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت صحيفة «ذي الصن» البريطانية، أمس، أن رئيس نادي برشلونة، خوان لابورتا، قرر بالاتفاق مع المدرب الهولندي رونالد كومان، وضع تسعة لاعبين للبيع، الصيف المقبل، وذلك من أجل تصحيح الوضع المالي للنادي الذي يعاني ديوناً تعدت المليار يورو، وكذلك لتوفير سيولة مالية من أجل إبرام صفقات مهمة، خصوصاً مع الحديث عن اهتمام النادي بالنرويجي هالاند، قناص دورتموند الألماني.

وتضم قائمة اللاعبين التسعة: البرازيلي كوتينيو، وكذلك الدنماركي مارتن برايثوايت، والفرنسي سامويل أموتيتي، والفرنسي ديمبلي، والبوسني ميراليم بيانيتش، والإسباني سيرجي روبيرتو، والإسباني جونيور فيربو، ومواطنيه كارلس ألينا وماثيوس فيرنانديز.

ومع الإصابة التي تعرض لها كويتينو أخيراً، بات خارج حسابات الموسم الحالي، وجنّب ناديه دفع آخر مكافأة تصل إلى 10 ملايين يورو لليفربول، مقابل إكمال 100 مباراة. وفي حال إتمام هذه الصفقات، فقد تتوافر سيولة مهمة لتغطية الإنفاق على صفقات محتملة، إذ بجانب هالاند، هناك الإسباني إريك غارسيا، لاعب مان سيتي، وممفيس ديباي، المهاجم الهولندي في ليون الفرنسي، وآخرون.

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