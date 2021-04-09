شكرا لقرائتكم خبر عن 3 قنوات مفتوحة تذيع مباراة الأهلي وسيمبا في دوري أبطال أفريقيا ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره سيمبا التنزاني، مساء اليوم الجمعة، بمنافسات الجولة الختامية من مرحلة المجموعات لرابطة دوري أبطال أفريقيا في نسختها الجارية 2020-2021.

المباراة تنطلق في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، ويحتضنها ملعب السلام وي الأهلي بالقاهرة.

وضمن الأهلي التأهل رفقة سيمبا إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، وحجز حامل اللقب البطاقة الثانية في المجموعة خلف بطل تنزانيا المتصدر.

المباراة منقولة عبر شاشة بي ان سبورتس المشفرة في الموعد سالف الذكر.

كما تنقلها قناة أون تايم سبورتس على البث الأرضي، كذلك قناة مكسبي الفضائية وترددها 11411 أفقي بمعدل ترميز 27500.