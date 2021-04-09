شكرا لقرائتكم خبر عن قصة هدف.. كهربا ينهى عقدة المنتخب أمام المغرب بعد 31 عاما بأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائما هناك أهداف تظل فى ذاكرة الجماهير ولا تُنسى، خاصة أن تكون مرتبطة بتأهل صعب أو تحقيق بطولة أو رد اعتبار، وهو ما ينطبق على هدف محمود عبد المنعم كهربا فى منتخب المغرب فى بطولة أفريقيا عام 2017.

نجح كهربا فى قيادة المنتخب يوم 29 يناير 2017 للفوز على المنتخب فى ربع نهائى كأس أمم أفريقيا 2017 التى استضافتها الجابون، ليعبر إلى نصف نهائى البطولة القارية التى حقق لقبها فى سبع مناسبات.

وقاد محمود عبدالمنعم "كهربا" منتخب مصر للفوز على المغرب، بعدما سجل هدف المباراة الوحيد قبل نهاية الشوط الثانى بثلاثة دقائق، بعدما حل بديلاً للظهير الأيسر كريم حافظ في تلك المباراة تحت القيادة الفنية للأرجنتينى هيكتور كوبر مدرب المنتخب الوطنى الأسبق.

وأنهى هدف محمود كهربا عقدة استمرت 31 عاما، إذ لم ينجح الفراعنة فى الفوز على المغاربة فى كأس أفريقيا منذ عام 1986، ليكون هذا الإنجاز تاريخيا بكل المقاييس للفراعنة.