شكرا لقرائتكم خبر عن إحداهما مفتوحة .. القنوات الناقلة لمباراة الاهلي وسيمبا في دوري أبطال أفريقيا وموعد اللقاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مواجهته الأخيرة في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، مساء اليوم الجمعة أمام سيمبا التنزاني.

وكان الأهلي حسم تأهله إلى الدور ربع النهائي رفقة الفريق التنزاني، وستكون المباراة «تحصيل حاصل» بين الفريقين.

ويسعى بيتسو موسيماني المدير الفني للمارد الأحمر، استغلال هذه المباراة في منح فرص للاعبين البدلاء مع إراحة الأساسيين خوفا من تعرض أي منهم للإصابة.

ويحتضن ملعب الأهلي بالسلام، المباراة المقرر إقامتها في التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الاهلي وسيمبا عبر التردد الأرضي، في حين تبث أيضا عبر بي إن سبورتس 4HD.

وتأمل الجماهير الحمراء في رؤية مستوى قوي ومطمئن من لاعبي الفريق، قبل أيام من لقاء القمة أمام الزمالك في بطولة الدوري الممتاز يوم 18 أبريل المقبل.