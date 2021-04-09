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الهلال يبحث عن أطول سلسلة انتصارات

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جدة - خالد شويل - يبحث الفريق الهلالي في مباراته أمام الاتحاد ضمن الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير للمحترفين في اللقاء الذي سيقام على ملعب الشرائع عن مواصلة أطول سلسلة انتصارات له للمرة الثانية هذا الموسم من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ففي حال فوزه على الاتحاد يصل الهلال إلى المباراة الخامسة على التوالي دون خسارة إذ إن المباريات الأربع الأخيرة للزعيم حقق فيها الفوز ما جعلته يعود إلى صدارة الدوري مستفيداً من تعثر منافسه فريق الشباب. وسبق للفريق الأزرق تحقيق 5 انتصارات متتالية في الدوري لهذا الموسم، وكانت بين الجولتين الثالثة والسابعة.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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