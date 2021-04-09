شكرا لقرائتكم خبر عن «فابيو كاريلي» يبحث عن أول انتصار أمام «الزعيم» والان مع التفاصيل



جدة - خالد شويل - يسعى المدرب الاتحادي البرازيلي فابيو كاريلي لتحقيق الفوز الأول على الفريق الهلالي في المباراة التي ستجمع الفريقين غداً الجمعة ضمن مباريات الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والتي ستقام على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في الشرائع، إذ واجه المدرب كاريلي الفريق الهلالي في 3 مباريات مع الاتحاد في مباراتين، ومع الوحدة في مباراة واحدة عندما كان مدرباً لفرسان مكة، لكنه لم يفز في أي مواجهة من المواجهات الثلاث، فخسر مع الاتحاد في أول مباراة وتعادل في الثانية وخسر الثالثة مع الوحدة، وكانت بدايته مع الخسائر أمام الهلال أولاً عندما خسر 0ـ3 واستهل مشواره مع الاتحاد في الكلاسيكو العام المنصرم بالخسارة بنتيجة 0ـ1، وبعدها تعادل 1ـ1 في مباراة الفريقين في الجولة الـ 11 من النسخة الحالية من الدوري.