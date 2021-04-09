أيمن عبدالعزيز: أمير مرتضى أحد أسباب رحيل كارتيرون الموسم الماضي



الشارقة - اميمة ياسر -

صرح أمير عبدالعزيز عضو الجهاز الفني السابق لباتريس كارتيرون، في ولايته الأولى، بأن الفرنسي رحل بسبب رد غير موفق من أمير مرتضى منصور بشأن مستحقاته، كما توقع أن يحقق الفريق ثلاثية الدوري، دوري الأبطال والكأس.

وقال عبدالعزيز في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس" الفضائية: "الفترة الأخيرة قبل استقالته تحدث معي عن موقفه وقال أنه لا يشعر بالراحة وتحدث مع أمير مرتضى بخصوص مقدم العقد الجديد وحصل على رد لم يكن موفق".

وتابع: "كارتيرون كان دائمًا يقول أنه يمتلك عروض للرحيل، ولم يكن يشعر بالراحة بسبب آلية العمل في صفوف الفريق خلال الفترة الأخيرة".

وتحدث عن مستقبل الفريق، قائلًا: "أتوقع أن ينافس الزمالك في الموسم الحالي على الدوري وسيحقق اللقب بنسبة 60% بالمجموعة الحالية وفي وجود كارتيرون".

وأضاف: "الزمالك إذا تأهل سيصل للنهائي وأتوقع الطرف الثاني أن يكون صنداونز.. ولو لم يتأهل الزمالك للنهائي صنداونز سيكون البطل بسبب الخبرات التي يمتلكها النادي في البطولة".

وتحدث عن توقعتاته على مستوى البطولات الموسم الحالي، قائلًا: "الزمالك يستطيع أن يحقق الثلاثية خلال الموسم الحالي".