موعد مباراة الأهلي وسيمبا في الجولة الأخيرة بدوري الأبطال والقنوات الناقلة



الشارقة - اميمة ياسر -

تعزز أجهزة الأمن من تواجدها بمحيط ستاد "الأهلي والسلام" بالقاهرة لتأمين مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني، والتي تفام الساعة التاسعة اليوم الجمعة بالجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وشاهد الجهاز الفني للأهلي عدد من مباريات سيمبا لتحديد مواطن القوة والضعف في صفوف الفريق التنزاني، وتحديد أسلوبه وطريقة اللعب التي يعتمد عليها في الضغط والاختراق وكذلك موقفه في الدفاع، من أجل التركيز عليها في موقعة الغد، رغم غياب الدوافع عن الفريق الأحمر في موقعة السلام.

ويفكر موسيمانى وجهازه المعاون فى تطبيق سياسة التدوير بمباراة سيمبا ومنح الفرصة لعدد من اللاعبين الاحتياطيين، لاسيما أنه يواجه ضغط كبير فى المباريات خلال شهر أبريل الجارى، حيث يخوض 8 مباريات على مستوى الدورى الممتاز المصرى أو دورى أبطال أفريقيا

وتذاع المبارة على قناة بي إن سبوت 4.