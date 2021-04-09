شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يحدد شرط الإفراج عن المستحقات المجمدة بعد ثنائية المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد إيهاب جلال المدير الفني للنادى الاسماعيلى شروط الافراج عن المستحقات المجمدة للاعبين عقب الفوز على المصرى البورسعيدى واستعادة ذاكرة الانتصارات، حيث يشترط جلال استمرار مسيرة الانتصارات وتحسين ترتيب الدراويش في جدول الدوري من أجل صرف المستحقات المجمدة بسبب تراجع النتائج.

ويسعى جلال لاستغلال فترة التوقف الحالية فى تجهيز المصابين والبدلاء لمواجهة الانتاج الحربى المقرر لها الاول من مايو المقبل على ستاد الاهلى والسلام ضمن مباريات الجولة التاسعة عشرة للمسابقة، ويرى جلال أن هذا التوقف فرصة كافية لترتيب أوراق فريقه بعد خوض مباراتين أمام سيراميكا ثم المصرى.

في سياق مختلف، عبر إيهاب جلال المدير الفنى للإسماعيلى عن سعادته بتحقيق انتصارا صعبا وغاليا على المصرى البورسعيدى فى الأسبوع الــ18 بالدورى الممتاز،بعد تلقى خسارة غير مستحقة فى الجولة الماضية ، وأضاف:”انتصار كنا فى امس الحاجة إليه من أجل اعادة الثقة تدريجيا للاعبين ،وأعذر بعضهم وارى أن غياب التوفيق هو العامل الأهم فى تراجع ترتيب الفريق".

وأستكمل حديثه :”لدينا متسع من الوقت من أجل السعى نحو إعادة كرة الدراويش المعروفة للجميع بجانب تقييم باقى اللاعبين التى لم تحصل على فرصة بعد".

وأتم حديثه موجها رسالة للجماهير :”اشكركم كثيرا على هذا الدعم والمساندة ونعدكم بعودة الفريق لسابق عهده بشرط الاستمرار فى الدعم والمساندة”.

ومنح الجهاز الفنى للإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال لاعبيه راحة قصيرة للاعبين الأساسيين لمدة 48 ساعة بعد الفوز على المصرى البورسعيدى، وحصد الإسماعيلى انتصارا مثيرا على المصرى بهدفين مقابل هدف، فى الديربى الذى جمعهما ضمن منافسات الأسبوع الــ18 ببطولة الدورى المحلى.

وحقق الإسماعيلي ثاني انتصاراته هذا الموسم، وكان الفوز الأول على المصرى منذ موسم 2017 / 2018 في دربي القنال، سجل فريد شوقي بالخطأ في مرماه، وشكري نجيب هدفا الإسماعيلي في اللقاء، فيما سجل محمد عبد اللطيف جريندو هدف المصري الوحيد.

الفوز رفع رصيد الإسماعيلي إلى النقطة الـ14 في المركز الـ17، فيما تجمد رصيد المصرى عند 26 نقطة فى المركز الرابع.