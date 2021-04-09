شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبحث تحقيق "فوز معنوي" على سيمبا بموقعة "السلام" الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستدرج فريق الأهلي نظيره سيمبا التنزاني في التاسعة مساء اليوم الجمعة على استاد "الأهلي والسلام"، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، في المباراة التي يبحث خلالها الفريق عن الأحمر عن تحقيق فوز معنوي بعد تأكد صعود الفريقين إلى دور الثمانية الإفريقي وحسم المركزين الأول والثاني عن المجموعة الأولى.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز في لقاء اليوم من أجل رد الاعتبار بعد الهزيمة من سيمبا في الجولة الثانية بدور المجموعات، ولتحقيق فوز معنوي يكون حافزا للاعبيه على مواصلة العروض القوية، وتصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبين خلال مباراة المريخ الأخيرة وكذلك استعادة الثقة في النفس بعد تراجع مستوى أكثر من لاعب خلال الفترة الماضية، أبرزهم محمد هاني وبدر بانون وعمرو السولية.

وحفظ موسيماني لاعبيه عدد من الجمل الفنية التي ينوي تطبيقها في مباراة سيمبا اليوم من خلال فرض الأهلي لأسلوب لعبه المعتاد في الاستحواذ على مجريات المباراة والتحكم في الكرة وتنويع طرق الاختراق سواء من العمق أو الأطراف، مع استغلال الثغرات الموجودة في صفوف سيمبا والتي اكتشفها الجهاز الفني خلال مشاهدة عدد من مباريات بطل تنزانيا الأخيرة.

كما طالب موسيماني لاعبيه بضرورة وضع لاعبي سيمبا تحت ضغط وعدم ترك الحرية لهم في التحضير من الأسفل وتشكيل خطورة على دفاع الأهلي، مع التنبيه عليهم بضرورة التمركز الجيد داخل الملعب وعدم ترك مساحات أمام الخصم يستغلها في الوصول إلى مرمى محمد الشناوي ويهدد الشباك الحمراء كما حدث في مباراة المريخ، لاسيما وأن لاعبي سيمبا لديهم سرعات عالية ويجيدون تطبيق الهجوم المعاكس.

ويفكر موسيماني في إجراء تعديل على تشكيل الأهلي الليلة من خلال إراحة بعض اللاعبين الأساسيين مثل أفشة وبدر بانون ومحمد هاني وعمرو السولية وجونيور أجايي ، مع منح الفرصة لأكثر من لاعب مثل وليد سليمان وأكرم توفيق وسعد سمير وناصر ماهر وطاهر محمد طاهر، باعتبار أن المباراة بدون دوافع بعد تأكد الصعود لدور الثمانية وتحديد مراكز الثنائي المتأهل.

والتشكيل المتوقع أن يلعب به الأهلي مكون من، محمد الشناوي في حراسة المرمى ومحمد هاني "أكرم توفيق" وبدر بانون وسعد سمير وأيمن أشرف "أحمد رمضان" في الدفاع، واليو ديانج وعمرو السولية وأفشة ومحمد شريف "حسين الشحات" في وسط الملعب وجونيور أجايي "طاهر محمد" ومروان محسن "والتر بواليا" في الهجوم.

في المقابل، يسعى فريق سيمبا لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي سواء بالفوز أو التعادل، للحفاظ على سجله الخالي من الهزائم بدور المجموعات، بعدما حقق الفوز في 4 مباريات والتعادل في مباراة وحيدة، معتمدا على الجماعية التي يتميز بها أداء بطل تنزانيا والروح العالية لدى لاعبيه.

وأعد الجهاز الفني لفريق سيمبا لاعبيه لمباراة اليوم بشكل جيد على المستوى الفني والنفسي ، من خلال الوصول إلى القاهرة قبل 48 ساعة من موعد المباراة والتجهيز للمباراة من أجل تقديم مستوى جيد، والتأكيد على أنه فريق قوي ويستحق احترام الجميع ورسالة لجميع الفرق بأنه ينوي المشاركة على حصد لقب دوري أبطال إفريقيا في النسخة الحالية.