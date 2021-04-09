شكرا لقرائتكم خبر عن "مدرب ظالم" وراء إيقاف إمام عاشور بالزمالك.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، أن أسامة نبيه المدرب العام، هو صاحب قرار إيقاف إمام عاشور لاعب الفريق، وليس الفرنسي باتريس كارتيرون، موضحا أن نبيه اتخذ القرار بعد سماع اللاعب يردد مقولة "مدرب ظالم" فور علمه بالاستبعاد من تشكيلة مباراة مولودية الجزائر الأخيرة بدوري الأبطال، ثم اعتراضه على المدرب أثناء خوضه عمليات الأحماء، ورفض أسامة نبيه مرور الأمر دون حساب.

وقام أسامة نبيه بالحديث مع كارتيرون عن الأمر وأبلغه بضرورة اتخاذ قرار حاسم ورادع ليكون اللاعب عبرة لباقي زملائه وفرض الالتزام والانضباط داخل الفريق، وهو ما وافق عليه المدرب الفرنسي ليتم اتخاذ قرار بإيقاف اللاعب وخوضه التدريبات مع اللاعبين الناشئين في المرحلة القادمة.

في ذات الصدد، أكد الإعلامي خالد الغندور أن باتريس كارتيرون، اتخذ قرارًا بعودة الناشئين الذين تم تصعيدهم، للمشاركة مع فريقهم خلال المرحلة المقبلة، مع خوض التدريبات فقط مع الفريق الأول.

وأضاف الغندور خلال تقديم برنامجه "زملكاوى" عبر شاشة الزمالك، أن كارتيرون عندما عاد لتولى المهمة خلفًا لباتشيكو وجد عددا من اللاعبين الناشئين بعيدين عن مستواهم، الأمر الذى دفع الخواجة الفرنسي لإبلاغ أسامة فيصل بخوض تدريباته مع الفريق الأول مع المشاركة في مباريات فريق الناشئين حتى يكتسب المزيد من الخبرة ويستعيد مستواه.

وتابع الغندور: "كارتيرون أبلغ القرار لأحمد عيد هو الآخر، إلا أن اللاعب أبدى استياءه، وبعد إحدى المباريات قام عيد بركل صندوق المياه وشاهد الموقف أسامة نبيه، ليبلغ كارتيرون الذى قرر معاقبة اللاعب واستبعاده من التدريب مع الفريق الأول والمشاركة أيضًا".

وأردف خالد الغندور أن الجهاز الفني للزمالك استبعد أحمد عيد من حساباته، وسيكون الاعتماد على حازم إمام في المباراة المقبلة أمام تونجيث السنغالى، على أن يتواجد التونسى حمزة المثلوثى على مقاعد البدلاء