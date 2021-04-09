شكرا لقرائتكم خبر عن كشرى يحذر دفاع الإنتاج الحربى من انطلاقات أحمد ياسر ريان فى مواجهة سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه أحمد كشرى المدير الفنى للإنتاج الحربى تحذير لخط دفاع فريقه من خطورة المهاجم أحمد ياسر ريان لاعب الاهلى المعار لسيراميكا ، مشدداً على ضرورة فرض رقابة لصيقة على تحركاته طوال المباراة المقرر لها الأحد المقبل باستاد السويس الجديد ضمن مباريات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز. ويعكف أحمد كشرى على دراسة مباريات فريق سيراميكا وآخرها مباراته مع الإسماعيلى عقب استنئاف مباريات الدوري للوقوف على نقاط القوة والضعف للفريق الصاعد لدوري الأضواء والشهرة هذا الموسم قبل ملاقاته.

وشهد الموسم الحالى مشاركة أحمد ياسر ريان مع فريقه سيراميكا فى 13 مباراة بالدورى والكأس، بخلاف مشاركته مع الأهلى قبل الإعارة فى مباراتين بالبطولة المحلية، ومثلها فى دورى الأبطال، ومباراة بكأس مصر، ووصل رصيده من الأهداف إلى 8 أهداف.

ويقبع الإنتاج الحربى بالمركز الأخير بجدول المسابقة برصيد 11 نقاط بعد أن خاض 16 مباراة فاز في مباراتين وتعادل في 5 لقاءات وخسر 9 مواجهات وسجل لاعبيه 12 هدفاً وتلقت شباكه 29 هدفاً ولايزال لديه مباراة مؤجلة.

ويرى أحمد كشري المدير الفني للانتاج الحربي، أن مهمته في الوقت الحالي مع فريق الإنتاج الحربي هي الأصعب في مسيرته التدريبية، وقال كشري في تصريحات لبرنامج "وان تو" مع الإعلامي سيف زاهر: نلعب خلال الفترة الحالية على تجميع النقاط لأن المركز الحالي لا يليق بالانتاج الحربي، والدوري صعب جداً، وأخر 8 فرق في الجدول فرق كبيرة جداً، والأمر لن يتم حسمه إلى في نهاية المسابقة، وهناك فرق لا أتخيل هبوطها، مثل الاسماعيلي والمقاولون، كلاهما أندية لها تاريخ كبير وأتمنى أن يتحسن مستوى الانتاج أيضاً.

واختتم: لدينا لاعبين مميزين ولكن نحتاج إلى التدعيم في عدة مراكز، ومهمتي مع الإنتاج أصعب من مهمتي من قبل مع أسوان، لأن في أسوان كان الفريق جمع بعض نقاط في الدور الأول، ولكن في الانتاج نبدأ من تحت الصفر والمهمة صعبة، ودائماً حظي التجارب الصعبة.