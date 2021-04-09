تعرف على القنوات الناقلة وموعد مباراة الكلاسيكو بين «ريال مدريد وبرشلونة» ضمن مباريات الجولة 30 من الدوري الاسباني، والمقرر لها على ملعب ألفريدو دي ستيفانو في مدريد.

يصطدم ريال مدريد بضيفه برشلونة في كلاسيكو من عيار ثقيل ستُحدد نتيجته هوية المنافس الأول لفريق أتلتيكو مدريد على لقب الدوري الإسباني، فيما تبقى من جولات، أو ربما يُحدد هذا اللقاء هوية البطل.

ويتصدر أتلتيكو مدريد جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 66 نقطة، متقدمًا على برشلونة بفارق نقطة يتيمة، بينما يحتل ريال مدريد المركز الثالث برصيد 63 نقطة.

وأعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم ليلة الخميس 9 أبريل، تكليف الحكم المثير للجدل “ماتيو لاهوز” بمسؤولية إدارة الكلاسيكو للمرة السادسة في مسيرته التحكيمية.

وقال الاتحاد في بيانه الرسمي “تقرر تعيين ماتيو لاهوز كحكم ساحة في مباراة الكلاسيكو، على أن يتولى الحكم سوتو جرادو مسؤولية تقنية الفيديو المساعد (الفار)”.

وفاز ريال مدريد على برشلونة في ثلاث مباريات عند حضور ماتيو لاهوز، بينما حقق برشلونة انتصارًا وحيدًا، وانتهت مباراة بالتعادل.

موعد كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الاسباني والقنوات الناقلة

تحدد موعد الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة يوم السبت 10 أبريل 2021، في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينيتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية.

تنقل مباراة ريال مدريد القادمة أمام برشلونة على قناة بين سبورت القطرية 1، بالاضافة إلى قنوات بين سبورت الإنجليزية 2 والفرنسية 1، وبين سبورتس 1 بريميم وبين سبورت كونيكت.

كما تنقل المباراة على قناة بريمير سبورتس 1 الآيرلندية، وقناة سبور سمارت التركية، وقناة Digi Sport 1 السلوفاكية، وقنوات إسبانية مثل سوبر سبورت لا ليجا وLaliga tv bar وMovistar laliga 1، وقنوات بولندا Eleven sports 1 وكانال بلوس بريميم.

وتُفكر إدارة قنوات بين سبورت القطرية في منح المعلق المغربي جواد بدة مهمة التعليق على مباراة الكلاسيكو بعد حصوله على فرصة التعليق على قمة مباريات دوري أبطال أوروبا بين بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان.