كريم بنزيمة: ريال مدريد سيتعامل مع الكلاسيكو على أنه «مباراة نهائية»

وصف المهاجم الدولي الفرنسي السابق “كريم بنزيمة” الكلاسيكو القادم بين ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الاسباني المقرر لها يوم السبت 10 أبريل الجاري على ملعب ألفريدو دي ستيفانو بـ “المباراة النهائية”، لثقته التامة في أن الفائز بها سيكون المُرشح الأوفر حظًا لنيل لقب المسابقة هذا الموسم.

واستغل ريال مدريد وبرشلونة المستوى المتراجع لأتلتيكو مدريد، واستطاعا اللحاق به في صدارة جدول ترتيب الدوري الاسباني بفروقات ضئيلة، حيث يمتلك الأتلتي 66 نقطة، وبرشلونة 65، وريال مدريد 63، ويتبقى 9 جولات على نهاية الموسم.

ولم يحقق أتلتيكو مدريد سوى 3 انتصارات فقط في آخر 8 مباريات له بمنافسات الدوري الاسباني، ليفشل في الحفاظ على فارق النقاط الشاسع بينه وبين الريال والبرسا والذي تمتع به لـ 25 جولة.

وقال كريم بنزيمة في حديثه مع صحيفة ماركا المدريدية “الكلاسيكو هذه المرة سيكون بمثابة المباراة النهائية. هي أفضل مباراة كرة قدم في العالم، ليس فقط بالنسبة لي بل عند الجميع، ريال مدريد وبرشلونة فريقان لديهما الكثير من التاريخ”.

وأضاف “ستكون مباراة صعبة كالعادة، برشلونة فريق يُحب الاستحواذ على الكرة، ونحن أيضًا نحب امتلاك الكرة لأطول وقت ممكن، لهذا أعتقد أن وسط الملعب هو مَن سيحسم المقابلة”.

وختم بنزيمة “سنعمل على تكرار ما فعلناه في مباراة الذهاب عندما انتصرنا في كامب نو 1/3، سندخل الملعب من أجل تحقيق الفوز لأنها مباراة نهائية بالنسبة لنا”.

وكان التعادل الإيجابي 1/1 يُسيطر على أحداث مباراة كلاسيكو النصف الأول من موسم 2021/2020، مع استحواذ كبير من جانب البرسا على الكرة ببداية الشوط الثاني، لكن الحكم قرر احتساب ركلة جزاء لصالح الريال ترجمها راموس لهدف ثان، وفي الدقائق الأخيرة أضاف لوكا مودريتش الهدف الثالث بمهارة فائقة.

كريم بنزيمة ولقب هداف الدوري الاسباني؟

ينافس كريم بنزيمة هذا الموسم على لقب هداف الدوري الاسباني، وأظهر رغبة قوية في مواصلة مُطاردة ليونيل ميسي متصدر لائحة الهدافين، عندما سجل ثنائية أمام سلتا فيغو وهدف أمام إيبار في الجولتين 28 و29.

ويحافظ كريم بنزيمة على معدله التهديفي في الدوري الإسباني، إذ سجل 8 أهداف في آخر 6 مباريات لريال مدريد، بواقع هدف أمام كل من خيتافي وفالنسيا وأتلتيكو مدريد وإيبار، وثنائية أمام إلتشي وسلتا فيغو.

وحول حفاظه على النسق، قال بنزيمة لصحيفة ماركا “لا أعرف إذا كان هذا الموسم هو الأفضل لي أم لا، كل موسم أبدأ من الصفر وأسعى نحو التحسن عن الموسم الذي سبقه”.

وأكمل “أعيش سلسلة جيدة من حيث تسجيل الأهداف، وإذا كان بإمكاني الاستمرار في العمل لمساعدة فريقي على الفوز بالنقاط والمباريات سأفعل ذلك، المهم هو الفوز، لا تزال هناك مباريات متبقية، والموسم لن يُحسم سوى في النهاية، إنه أمر صعب للغاية، لكن علينا أن ندخل الملعب في كل مباراة كما لو كانت مباراة نهائية”.