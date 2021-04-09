شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يعلن إصابة جديدة في دفاع الاهلي قبل مواجهة سيمبا التنزاني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن إصابة جديدة ضربت صفوف النادي الأهلي قبل مواجهة سيمبا التنزاني في دوري أبطال افريقيا.

ويستضيف الأهلي نظيره التنزاني مساء اليوم الجمعة 9 أبريل، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات للبطولة القارية.

ونشر شوبير تدوينة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «هو فيه إيه في دفاع الأهلي مع الإصابات على معلول وياسر إبراهيم ومحمود وحيد، وسامع أن محمد هاني كمان ممكن ميلعبش».

ويعاني الأهلي بوجود عدد كبير من الإصابات في صفوفه خلال الآونة الحالية، وقبل مباريات مهمة وحاسمة في بطولة الدوري المصري، ودوري أبطال أفريقيا.

وسيكون بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، مضطرا لإجراء عدد من التعديلات على تشكيل الفريق أمام سيمبا التنزاني خاصة على مستوى خط الدفاع.

ويغيب عن دفاع الأهلي كلا من على معلول، ومحمود وحيد وياسر إبراهيم، بالإضافة لشكوك حول مشاركة محمد هاني وأيمن أشرف.

ويتخوف موسيماني من الدفع بهاني أو أشرف خوفا من تفاقم الإصابة، وبالتالي غيابهما عن مباراة القمة أمام الزمالك في بطولة الدوري.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك في قمة الدوري المصري يوم 18 أبريل المقبل.

تجدر الإشارة إلى أن الأهلي حسم تأهله إلى ربع نهائي دوري أبطال افريقيا، محتلا المركز الثاني في ترتيب المجموعة الثانية، فيما يسعى الزمالك للصعود، رغم صعوبة موقفه، حيث يحتاج للفوز على تونجيت السنغالي، مع خسارة مولودية الجزائر من الترجي التونسي.