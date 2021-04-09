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عمر ربيع ياسين: الزمالك يتعاقد مع رجب بكار ويفسخ عقد المثلوثي

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الشارقة - اميمة ياسر - قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن الزمالك حصل على توقيع رجب بكار الظهير الأيمن لفريق سيراميكا كليوباترا من أجل ضمه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم الجهة اليمنى.

وأضاف "ياسين" خلال تقديم برنامجه "نمبر وان" المذاع عبر فضائية "النهار" أن مسئولي الزمالك قرروا أيضًا فسخ التعاقد مع التونسي حمزة المثلوثي لعدم قناعة المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون بقدراته الفنية.

وتابع: رجب بكار معار من بيراميدز  لصفوف سيراميكا كليوباترا، حتى نهاية الموسم الجاري، وقرر عدم العودة للفريق السماوي، بعد نهاية فترة الإعارة.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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