شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعسكر لموقعة تونجيث السنغالي بدوري الأبطال الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الزمالك، اليوم الجمعة، معسكر مغلق استعدادا لمباراة تونجيث السنغالي، غدا السبت، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من مباريات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، في لقاء هام ومصيري حيث ينبغي على الأبيض تحقيق الفوز في موقعة استاد القاهرة مع انتظار سقوط مولودية الجزائر فى مباراته أمام الترجي بتونس بالجولة نفسها ليتأهل الزمالك للدور المقبل كثاني المجموعة خلف الترجي المتصدر.

ويعلن كارتيرون قائمة الزمالك المقرر أن تخوض مباراة تونجيث السنغالي، عقب انتهاء المران الصباحي اليوم، قبل توجه المدير الفني لاستاد القاهرة لعقد مؤتمر صحفي هناك للحديث عن مباراة الغد.

فيما يخوض فريق تونجيث مرانه الرئيسي في السادسة مساء اليوم بإستاد القاهرة، بعد الوصول للقاهرة، مساء الثلاثاء الماضي، وخوض الفريق تدريباته بفندق الإقامة لحين خوض المران الرئيسي اليوم بملعب مباراة الغد.

ويستعد فريق الزمالك لمباراة تونجيث تحت شعار "فاضل على التأهل خطوة"، بعد تخطى المرحلة الأولى فى رحلة التأهل للدور المقبل بالفوز على مولودية الجزائر، السبت الماضى، فى الجولة الخامسة لدورى الأبطال، ويتبقى تحقيق الفوز على تونجيث السنغالي بالجولة الأخيرة وانتظار سقوط المولودية أمام الترجي بنفس الجولة في تونس.

كما شدد المدرب الفرنسي على ضرورة التركيز في لقاء تونجيث فقط دون النظر لنتيجة مباراة الترجي والمولودية، مؤكدا أن تقديم أداء جيد أمام بطل السنغال وحصد الثلاث نقاط سيجعل الجماهير البيضاء فخورة باللاعبين بغض النظر عن نتيجة لقاء تونس ومصير التأهل للدور المقبل من عدمه.