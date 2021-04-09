شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يستعيد جهود أوستن أموتو فى مواجهة الجونة بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد فريق المصرى البورسعيدى بقيادة على ماهر جهود لاعبه النيجيرى أوستن أموتو مهاجم المصرى البورسعيدى فى مواجهة الجونة والمقرر إقامتها في السابعة مساء الأحد المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 19 من الدوري ، حيث غاب أموتو عن مواجهة الإسماعيلى فى الجولة الثامنة عشر للدورى التى خسرها الفريق البورسعيدى بهدفين مقابل هدف نظرًا لحصوله على الإنذار الثالث فى لقاء طلائع الجيش والذى انتهى لصالح أبناء المدينة الباسلة بهدف مقابل لا شيء أحرزه عمر كمال عبد الواحد من ضربة جزاء .

فيما تأكد غياب فريد شوقي لاعب خط وسط المصري عن مباراة الفريق المقبلة أمام الجونة وذلك لحصوله على الانذار الثالث في مباراة الإسماعيلي والتي انتهت بفوز الأخير بهدفين مقابل هدف واحد.

وحقق الإسماعيلي ثاني انتصاراته هذا الموسم، وكان الفوز الأول على المصرى منذ موسم 2017 / 2018 في دربي القنال، سجل فريد شوقي بالخطأ في مرماه، وشكري نجيب هدفا الإسماعيلي في اللقاء، فيما سجل محمد عبد اللطيف جريندو هدف المصري الوحيد.

الفوز رفع رصيد الإسماعيلي إلى النقطة الـ14 في المركز الـ17، فيما تجمد رصيد المصرى عند 26 نقطة فى المركز الرابع.

من ناحية أخرى منح مجلس إدارة المصرى البورسعيدى اللاعب محمود حمد مدافع الفريق حرية الانتقال لأى من الأندية الأخرى بعد الحصول على موافقة على ماهر المدير الفني للفريق الذى أوصى بالإستغناء عن اللاعب خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة نظرا لعدم الإعتماد علية خلال الموسم الحالي ودخوله في أزمات عديدة خلال الموسم المنقضى واتهامه ببعض القضايا التي تسببت في ابتعاده عن المباريات تماما .

ويفضل على ماهر رحيل اللاعب لإفساح المجال أمام الجهاز الفني من أجل التعاقد مع مدافع محلى قوى خلال الموسم المقبل بعدما عانى الفريق الأمرين في الموسم الحالي بسبب نقص في مركز قلب الدفاع بسبب الإصابات التي ضربت اللاعبين الأساسيين بالإضافة لإبتعاد البعض الأخر عن مستواهم على رأسهم محمود حمد والفلسطينى محمد الصالح .