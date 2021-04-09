شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس سيمبا التنزانى: سنفوز بدورى أبطال أفريقيا هذا الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد إريك مالومو، نائب رئيس نادى سيمبا التنزانى، أن فريقه سيفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم على حساب باقي الفرق المتنافسة، لافتا إلى أن موسيماني مدرب كبير وسبق وحقق إنجازات كبيرة مع صن داونز الجنوب أفريقي.

وأوضح مالومو أنه لم يتوقع صدارة المجموعة ببطولة دورى أبطال أفريقيا فى ظل وجود النادى الأهلى المصرى الذى يعتبر رقم 1 فى أفريقيا، مضيفا فى تصريحات لقناة أون تايم سبورت 1، أن فريقه تطور بشكل كبير فى السنوات الاخيرة، حيث تم شراء مجموعة كبيرة من اللاعبين المميزين.

وأضاف مالومو أنه لم يتفاجأ بمستوى الأهلى أمام سيمبا فى تنزانيا فى المباراة التى انتهت بفوز أصحاب الأرض، مشيرا إلى أنه توقع أن يتأثر الأهلى بالإجهاد بعد مشاركته فى مونديال الأندية وتحقيق المركز الثالث، لافتا إلى أن فريقه قدم مباراة كبيرة وأضاع أكثر من هدف وفاز بسهولة.

وتابع أن ناديه لم يتعمد اللعب نهارا أمام الأهلى لاستغلال عامل درجات الحرارة المرتفعة، مشيرا إلى أن جميع المباريات فى تنزانيا تقام فى الرابعة عصرا ولا تقام ليلا، وفى يوم مباراة الأهلى وسيمبا كانت درجة الحرارة مرتفعة للغاية وتأثر الفريقان سلبا بذلك.

فى شأن مختلف، عبر مسئولو النادي الأهلي عن تقديرهم الخالص للتحكيم ‏المصري، وأكدوا ‏أن ‏المطالبة بإسناد مباراة القمة أمام الزمالك يوم 18 أبريل الجاري بالدوري المصري لحكام ‏أجانب لا تعني أبدًا التقليل من ‏شأن ‏الحكام المصريين.‏

وشدد مسئولو الأهلي على أنهم يثقون تماماً في قدرة التحكيم المصري وإمكانياته، وقالوا إنهم أبلغوا إدارة اتحاد الكرة بأن الوقت غير مناسب لإسناد القمة المقبلة لطاقم تحكيم مصري.

ويرى مسئولو الأهلي أن هناك مُتسعا من الوقت لاختيار طاقم تحكيم أجنبي من التصنيف الأول على ‏مستوى العالم، ويكون صاحب خبرات دولية كبيرة، ولا يزال هناك وقت كاف ليقوم اتحاد الكرة بمخاطبة الاتحادات الأوروبية فى هذ الشأن.‏