شكرا لقرائتكم خبر عن أوباما: بحب الأهلى وجمهوره ووارد جدا الانتقال إليه فى هذه الحالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد يوسف أوباما، صانع ألعاب نادى الزمالك، أن يحب النادى الأهلى وجماهيره، وشرف لأى لاعب في العالم ارتداء قميص القلعة الحمراء.

وقال يوسف أوباما في تصريحات تليفزيونية: "هناك مسئول أهلاوى داخل جهاز الزمالك كان يرغب في رحيلى من النادى، وعدم تعديل عقدى مع الزمالك في وقت سابق لم يشعرنى بأنى لاعب مهم فى النادى على الرغم من قيام النادى بتعديل عقد أكثر من لاعب، فلما جلست هذه المرة في التجديد لم أطلب إلا حقى، وأمير مرتضى كان أكثر من كان يريد تجديد تعاقدى".

وأضاف أوباما: "بحب الأهلى وجمهوره وشرف كبير لأى لاعب في العالم إنه يكون في الأهلى، ومن الممكن أن ألعب للأهلى في حالة واحدة وهى أن الزمالك يستغنى عنى فقط".

وأوضح أوباما: "خسارة الزمالك أمام الأهلى في نهائي أفريقيا أصعب موقف مر عليا في حياتى، وكل اللاعبين على قد المسئولية وكنت واثق في قدرات زملائى".

وأضاف أوباما: "أحمد سمير لاعب الزمالك السابق هو من أطلق على لقب أوباما، وجماهير الزمالك "أخواتى" ومتربى فى وسطهم ولا يمكن أن أزعلهم".

وأضاف أوباما: "لم أماطل فى التجديد للزمالك ورغبتى دائما كانت البقاء فى النادى، وتلقيت عرضا من نادى خليجى بضعف ما أتقاضيه وطلبوا منى عدم التوقيع للزمالك والانتقال لهم فى نهاية الموسم فى صفقة انتقال حر بعدما رفض الزمالك تركى فى يناير مقابل مبلغ من المال، ولكن أيمن يونس كان له دور كبير فى بقائى مع الزمالك، وقالى النادى محتاج أولاده فقفلت الموضوع نهائيا، وجددت عقدى 3 سنوات لـ2024 وعندى استعداد أجدد لنهاية عمرى".