شكرا لقرائتكم خبر عن أوباما: مستعد أجدد مع الزمالك لنهاية عمرى والأهلاوية بيحبوا شيكابالا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد يوسف أوباما، صانع ألعاب نادى الزمالك، أنه جدد تعاقده مع الزمالك لمدة 3 سنوات مقبلة حتى نهاية 2024، مضيفا: "وعندى استعداد أجدد لنهاية عمرى".

وقال يوسف أوباما في تصريحات تليفزيونية: "أحمد سمير لاعب الزمالك السابق هو من أطلق على لقب أوباما، وجماهير الزمالك "أخواتى" ومتربى فى وسطهم ولا يمكن أن أزعلهم".

وأضاف أوباما: "لم أماطل فى التجديد للزمالك ورغبتى دائما كانت البقاء فى النادى، وتلقيت عرضا من نادى خليجى بضعف ما أتقاضيه وطلبوا منى عدم التوقيع للزمالك والانتقال لهم فى نهاية الموسم فى صفقة انتقال حر بعدما رفض الزمالك تركى فى يناير مقابل مبلغ من المال، ولكن أيمن يونس كان له دور كبير فى بقائى مع الزمالك، وقالى النادى محتاج أولاده فقفلت الموضوع نهائيا، وجددت عقدى 3 سنوات لـ2024 وعندى استعداد أجدد لنهاية عمرى".

وأوضح أوباما: "عمرى ما هددت النادى بالرحيل بسبب خصم أو تأخير مستحقاتى، وحصلت على 9 بطولات مع الزمالك خلال 4 سنوات فقط وأنا أتمنى أن أواصل تحقيق البطولات".

وتابع أوباما: "مختار مختار ووليد صلاح الدين من أفضل الشخصيات الذين تعاملت معهم فى حياتى، وبعد إهدارى ركلة جزاء مع الاتحاد وغادرت الملعب دون الرجوع لهم وقفوا جانبي وأعادونى مرة أخرى لمستواى".

وأضاف أوباما: "الأمور هادئة ومستقرة داخل نادى الزمالك على عكش ما يشاع فى السوشيال ميديا، ومعرفش ليه نادى الزمالك اللى دائما بيتقال عليه كدة، وشيكابالا "حالة" لكل زملكاوى وحتى الأهلاوية بيحبوه".