شكرا لقرائتكم خبر عن إمام عاشور: ما بدر منى حرصا على المشاركة ومساعدة الزمالك.. وأتقبل أى قرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق إمام عاشور، لاعب الزمالك، على أزمته مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الأبيض والذى اتخذ قرارا بوقف اللاعب وتدريبه مع فريق الشباب بسبب تجاوزه أمام مولودية الجزائر، فى الجولة الخامسة من دورى أبطال أفريقيا، والتي حسمها الأبيض بثنائية نظيفة لينعش آماله في التأهل للدور المقبل.

وكتب عاشور على إنستجرام: "أحب أن أوضح أن ما بدر مني بعد لقاء الزمالك ومولودية الجزائر كان حرصاً على المشاركة ومساعة فريقي في الملعب وأكن كل الاحترام والتقدير للجهاز الفني ولزملائي اللاعبين، وجمهور الزمالك العظيم وأتقبل أي قرار يتم اتخاذه من قبل الجهاز الفني، وأنا دائماً تحت أمر نادي الزمالك في أي وقت".

وفى سياق متصل كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، أن قيام كارتيرون بإيقاف إمام عاشور وإعلان القرار في كافة وسائل الإعلام مقصود وله مغزى، حيث يسعى المدرب الفرنسي لإيصال رسالة لكافة اللاعبين بأنه لن يكون هناك أي تهاون مع الخروج عن النص وسيتم الكشف عن العقوبات علنا حتى يتجنب اللاعبون تكرار مثل هذه الأمور في المباريات المقبلة.

إيقاف إمام عاشور بالزمالك جاء بسبب تجاوز اللاعب بعد عدم المشاركة أساسيًا فى مواجهة مولودية الجزائر، وعندما طلب منه كارتيرون إجراء عمليات الإحماء فى الشوط الثانى من المباراة ظهر إمام عاشور بشكل لم يكن مقبولا، وقام بركل لافتة الإعلانات بقدمه وهو ما رآه كارتيرون، ليقوم المدير الفنى بالاعتماد على عبد الله جمعة ونزوله بدلاً من شيكابالا.

وينوى كارتيرون العفو عن إمام عاشور قريبا خاصة بعد التزامه بالقرار والعقوبة وعدم الاعتراض عليها لكن كان يجب اتخاذ هذا الموقف لتوصيل رسالة لباقي زملائه وليكون بمثابة جرس إنذار لمنع حدوث أي تجاوز أو خروج عن النص مستقبلا.